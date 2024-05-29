民進黨議員喊訂藐視議會自治條例 謝國樑：同意

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）立法院昨天三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，基隆市議會民進黨團今天在施政總質詢，詢問是否同意支持議會訂定藐視議會自治條例，基隆市長謝國樑說，同意。

基隆市議會民進黨團包含鄭文婷、施偉政、吳驊珈、張顥瀚等議員，今天在議會進行聯合質詢，鄭文婷詢問，立法院會昨天修正通過的條文是否明顯違反憲法。

謝國樑答詢，他不敢對立法院昨天通過的條文評論合憲或違憲。在鄭文婷追問下，謝國樑再次回應，「依我來看是沒有（違憲）」，但法律有甲說或乙說，還是要由大法官解釋是否合憲，如果民進黨認為違憲，他贊成民進黨提出釋憲。

鄭文婷表示，許多議員發函向基隆市政府索取資料，都遭市府拒絕，就連人民都可以要求政府公開資訊，議員有權質詢市長、市府一級主管，為何市府針對政策推廣大使勞務採購案，拒絕提供議員資料。

鄭文婷說，市府的行為已是「藐視議會」，請問是否同意昨天立法院通過的藐視國會相關條文內容，及是否同意議會訂定藐視議會自治條例。

謝國樑表示，會再與市府人員討論，會盡量提供議員資料，此外，基本上他還是要同意立法院通過藐視國會相關條文，另如果議員有提案藐視議會相關自治條例，經全體議員通過後，他也會予以尊重。

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張顥瀚指出，黨團曾經多次要求市府，提供包括政策推廣大使、電動機車專案辦公室、市區廣告看板等資料，市府至今都未提供，他要求謝國樑承諾除相關不得調閱資料外，市府應提供資料給議員。

謝國樑說，針對過去尚未提供議員的資料，市府會進一步檢討，若有必要提供會盡力提供，但議會和國會情況略有不同，相關法令在議會尚未通過前，市府會依現有法律精神，盡力提供議員資料。（編輯：李錫璋）1130529