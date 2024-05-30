不動產公會籲取消私法人購屋許可制 內政部：續推

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（中央社記者陳俊華台北30日電）台北巿不動產開發公會喊話內政部取消私法人購屋許可制。內政部次長董建宏今天說，因涉及居住公平與正義，會依檢討狀況持續進行；地政司長王成機也說，「這部分不會取消，持續推動」。

媒體報導，台北巿不動產開發公會擬向新內閣就缺工、綠色通膨、都更政策、央行不動產信用管制、囤房稅2.0，及私法人購屋改採許可制6大面向提出建言，預計6月中下旬，將向內政部正式提出白皮書。

董建宏下午舉行記者會時表示，為保障民眾居住安全，提供舒適的居住品質，符合國際推動綠色友善環境的趨勢，積極持續推動都市更新政策，是內政部重要政策與一致方向，會廣納建言，以保障民眾居住需求。

董建宏說，近年歷經多次地震，在0403花蓮地震後，居住安全攸關民眾生命財產，都市更新工作必須持續推動。內政部已擬具都市更新條例第65條修正草案，送請行政院審查後將送立法院審議，修正重點為放寬原容積獎勵適用範圍，希望透過增加改建誘因，提高建築物所有權人參與都市更新的意願。

董建宏表示，淨零碳排、綠色友善環境已是全球發展趨勢，過去在建築環境上，透過綠建築指標搭配都市更新給予各項容積獎勵，促成綠建築推動顯著效果，奠定台灣淨零碳排基礎。

董建宏指出，後續推動建築淨零碳排為求審慎及周延，內政部建築研究所預計6月中旬，分北、中、南三區邀集不動產開發公會、建築師公會等團體座談，進行雙向溝通、收集意見，並在8月召開研討會，邀集產官學研各界，研討營建成本相關議題。

另外，為防止私法人假借員工宿舍名義購置豪宅，內政部修正「私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法」，明定宿舍用途的許可要件，以成屋為原則，禁止取得高價住宅，公司員工人數至少5人以上。

台北巿不動產開發公會認為，這項限制已涉及違憲，建議應全面取消。董建宏表示，私法人因為涉及居住公平與正義問題，相關法律會依據現在檢討狀況，持續進行。

內政部地政司長王成機也說，私法人購屋許可制部分，5月17日發布、20日開始施行新法，針對1人公司、豪宅管制部分，「這部分不會取消，持續推動」，未來私法人也只能購買成屋作為員工宿舍。

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缺工問題部分，國土管理署長吳欣修指出，去年8月起就跟勞動部合作，開放1萬5000名配額給符合規定的營造業申請。截至今年2月底，有1萬3800名申請完成，還有1200個名額可供申請，不像外界所說的名額不足。

吳欣修說，配額申請完畢後，也會跟勞動部研議再加碼開放。申請配額完成後，要進行引進作業，勞動部說只有1200多件完成收件、審查，還有空間可以讓營造業申請。（編輯：張均懋）1130530