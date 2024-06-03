立院交委會通過提案 要求NCC 7/15前交電信個資是否外洩報告
2024/6/3 13:45（6/3 14:09 更新）
（中央社記者潘姿羽台北3日電）民進黨政策會執行長王義川日前指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外的群眾資訊，引發爭議。立法院交通委員會今天通過臨時提案，要求NCC於7月15日前，提供1年內國內政治活動的群眾個資是否遭不當使用或外洩的書面報告。
王義川日前於三立新聞台節目中指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾是否重複等，引發侵害人權質疑。
立法院交通委員會今天通過臨時提案，內容指出，在無正當法律授權的前提下，取得未去識別化的群眾資料，用於政治偵防與群眾運動的數據分析，恐違反通訊保障及監察法、個人資料保護法等相關法規，實有違人權保障意旨，且損自由民主的國家形象。
提案內容寫到，為了釐清爭議，請國家通訊傳播委員會（NCC）於7月15日前，清查1年內的總統副總統、直轄市長及縣市長選舉期間，國內政治活動的3家行動電信事業所持有個資，是否遭不當使用或外洩之虞，向交通委員會提出書面報告。
立委討論時，一度對NCC需花多久時間提出書面報告意見分歧，NCC主委陳耀祥表示，他只是個過客，將於7月底任期期滿卸任。
立院交通委員會最終討論通過NCC須於1個半月、7月15日前提出書面報告。
此外，質詢期間，民眾黨立委林國成不滿意NCC答詢內容，當下表示要檢舉王義川上節目未落實查證；陳耀祥表示，會依程序處理，目前NCC也已接獲民眾提出申訴。
而針對近期的手機訊號監控爭議，電信三雄均已各自表態自清，強調「恪遵個資法」。（編輯：潘羿菁）1130603
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