蕭舜文接任民進黨駐美代表處主任 彭光理5/31榮退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨今天宣布，民進黨駐美代表處主任由蕭舜文接任。前主任彭光理已於5月31日榮退，民進黨主席賴清德給予最深切的祝福。

民進黨晚間發布新聞稿表示，為加強和美方聯繫，1995年設立駐美代表處，期間幾年曾短暫解編，2013年於華府重啟，致力於連結台美、促進美國與民進黨的互相瞭解，並積極培育黨內的外交人才。

民進黨說，前任主任彭光理（Michael J. Fonte）自重啟後便掌管代表處至今年5月，他作為民進黨在華府最重要的代言人，多年來為民進黨搭建與美方政策圈、智庫、行政與立法部門的溝通橋梁，在台美關係的發展上厥功至偉；彭光理今年5月底屆齡退休，民進黨主席賴清德於今年2月，在彭光理訪台時頒贈終身貢獻獎章，感謝其一生對台灣民主的付出與奉獻。

民進黨表示，新任主任蕭舜文為民進黨駐美代表處2013年恢復成立後的首位幕僚，曾協助安排賴清德於台南市長任內、前主席蘇貞昌及蔡英文等黨政高層訪美行程，亦曾參與2016年就職演說，以及民進黨國防政策藍皮書等專案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨指出，自2017年起，蕭舜文任職駐美代表處（TECRO）政治組及國會組，熟稔台美關係，並與美國行政部門、國會及智庫密切聯繫；其相關資歷橫跨政府、NGO及媒體，包括總統府諮議、加州福爾摩沙基金會（Formosa Foundation）計畫主任及天下雜誌記者等，擁有美國喬治城大學（Georgetown University）公共政策碩士、台大新聞所碩士及台大外文系學士等學歷。

民進黨說，借重蕭舜文在華府累積多年的豐富工作經驗，以及與美方良好的互動關係，期盼上任後持續推動台美關係深化與各項對台灣有利的外交工作。（編輯：林克倫）1130603