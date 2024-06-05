拚災後重建 花蓮漁港復原3500萬一次到位

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（中央社記者賴于榛台北5日電）力拚花蓮災後重建，行政院政務委員兼工程會主委陳金德今天視察花蓮漁港視察公共設施震損情形，並指示為保障漁民與遊客上下船安全，有必要將花蓮漁港復原經費新台幣3500萬元一次到位。

工程會今天透過新聞稿指出，為關心花蓮地區0403震災復原重復建情形，陳金德今天赴花蓮漁港視察公共設施震損情形及指示後續辦理方向。

花蓮縣政府原先規劃花蓮漁港復原分為2次工程，工程會考量搭配旅遊振興，以及保障遊客及漁民上下船安全，決定提前辦理賞鯨樓梯及鋼樓梯等設施，因此將方案併為一次到位，核定經費約3500萬元。陳金德說，一次到位有其必要，請花蓮縣政府加速工程執行，迎接花蓮旅遊振興與暑假賞鯨人潮。

陳金德說，花蓮漁港一年的漁產量接近2000公噸，創造2.14億元的產值，也兼具賞鯨和觀光漁市的功能，且疫情前，每年賞鯨人次可達20萬人，為迎接即將到來的旅遊振興和賞鯨旺季，工程會才會在現勘復建工程時，特別考量碼頭因地盤隆起而產生的高低差問題，總共增加45座鋼爬梯、3座賞鯨船樓梯，以及岸邊的防撞輪胎等復建工項。

陳金德也提醒，花蓮縣府應善用發包策略，先行緊急修復階梯，確保賞鯨季順利開啟，為當地注入經濟活力。

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至於花蓮商港部分，陳金德視察後表示，花蓮商港是東部海運貨物進出的國際商港，每年裝卸達912萬噸的貨物，同時兼具觀光遊憩功能，每年吸引約1.8萬名國際郵輪遊客到訪，但此次受地震影響，造成許多碼頭受損，面積高達7.1萬平方公尺。

陳金德說，目前港務公司已迅速投入5.38億元進行碼頭的復建工程，並展開港區水深測量及貨運設施搶修等工作，同時在旅運上免收碇泊費及旅客服務費等，提升郵輪到靠意願，不過未來施工期間須注意調整人流、車輛和機械設備的動線，確保碼頭裝卸作業的正常運轉和動線安全。（編輯：黃國倫）1130605