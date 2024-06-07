報導指士官長遭集體霸凌 十軍團：事實有落差

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（中央社記者吳書緯台北7日電）媒體報導，陸軍586旅發生營士官督導長霸凌同營的士官長，軍方幹部知情卻毫無作為。陸軍第十軍團今天表示，本案獲報後立即啟動行政調查程序，並約詢相關人員，惟媒體披露情節與事實有相當落差，籲請外界勿做延伸解釋。

三立新聞網今天報導，陸軍十軍團586旅砲兵營王姓營士官督導長在5月2日以「廢物」等字眼羞辱同營的士官長，甚至持牛奶籃攻擊，5月29日這位士官長又被丟入裝滿冰水及紅土的橘色垃圾桶，有官兵看不下去所以上報，但是營長和營輔導長卻毫無作為，甚至想息事寧人。

陸軍第十軍團今天下午以新聞稿表示，媒體披露情節與事實有相當落差，籲請外界勿做延伸解釋。

新聞稿指出，兩名士官長因涉及公務意見分歧，營士官督導長在情緒失控下，做出言語、行動上的不當舉措，指揮部將依調查結果檢討議處。

十軍團指出，另查，並無集體霸凌情形。經十軍團指揮部約詢相關人員後，當事人趙士官長亦認為「係同袍之間的嬉鬧行為」；惟慎重起見，十軍團將依內部管理相關規定，務實檢討。

十軍團將指出，持續強化幹部領導統御技巧，落實部隊合理內部管教，並提倡正當活動增進袍襗情誼，以維護部隊團結。（編輯：蘇龍麒）1130607