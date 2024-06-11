林濁水指調查報告是作文 葉大華：間接傷害陳情人

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（中央社記者陳俊華台北11日電）前民進黨立委林濁水指監委所提調查報告是作文，監委葉大華今天說，監委提調查報告是天職，她提出的大多與人權、弱勢保障議題相關，卻被嘲諷是作文，「滿羞辱人的，會間接傷害到陳情人」。

林濁水日前在臉書發文指出，監委葉大華、浦忠成過去是優秀社運人士與學者，現在卻被監察院當標竿監委，從社運人士換軌成學術人士，監察院已轉型成適合做專心研究、寫作文，讓社運人士轉型成學者或文青作家的場所。

葉大華上午向中央社記者表示，看到林濁水的臉書時很傻眼、感覺被嘲諷；林濁水作為資深政治評論人員，應該先查核、據事實說明，監察院沒有表揚過什麼標竿委員，大家都是依監察法獨立行使職權、提出調查報告。

葉大華說，調查報告量多、量少不是重點，都是依法提出糾正、彈劾，每個案件都不一樣、也無法類比，監委提出調查報告是天職，「用這種方式訕笑，對我個人來講當然不舒服」，且她所提大部分調查報告，都是針對人權、弱勢保障的議題。

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葉大華表示，很多陳情人就是在等報告出爐，也很關心進度與內容，例如金山小編案的調查報告提出後，也讓金山小編的家人獲得國賠，這就是調查報告要發揮的功能，如果林濁水想知道調查報告有沒有實質的改善效應，可以來詢問、了解。

葉大華說，如果只憑單篇報導就發表評論、未查證就自己臆測，讓陳情人看到自己被平反的調查報告，被嘲諷說是作文，「滿羞辱人的，會間接傷害到陳情人」。監察院存廢議題都可以討論，但莫須有的指控、臆測並沒有幫助。（編輯：楊蘭軒）1130611