加拿大國慶日結合漫步生活節 6/29華山文創登場

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（中央社記者黃雅詩台北日12日電）「2024漫步生活節X加拿大國慶日」6月29日將在華山文創中央藝文大草原舉行，現場除有創意市集、加拿大美食攤位，今年也特別與台灣癌症基金會合作，推廣防癌的健康生活方式。

「2024漫步生活節X加拿大國慶日宣傳記者會」今天在加拿大駐台辦事處舉辦，加拿大駐台北貿易辦事處處長倪傑民（Jim Nickel）、加拿大商會代表高克駿（Jean-Christophe Guedon）、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟等出席。

高克駿表示，今年加拿大商會與辦事處響應台灣癌症基金會，將協助推動「全民練5功、防癌就輕鬆」的整合性癌症預防行動，讓歡樂的加拿大氣息，加入充滿健康氣息的漫步生活節，一起推廣防癌，也邀請台灣民眾一同慶祝加拿大國慶。

蔡麗娟指出，台灣癌症基金會自1997年成立以來，一直積極為台灣民眾健康努力，深入各項教育，推動癌症預防，更於2023年開始舉辦漫步生活節，加拿大商會與辦事處加入響應「2024漫步生活節」，讓今年度活動別具意義。

加拿大商會也將捐出部分攤位收入給台灣癌症基金會，拋磚引玉，希望能呼籲更多人一同響應癌症預防與篩檢。

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活動除了邀請台灣的表演團體外，也有來自加拿大及北美地區表演者，現場將有許多親子活動，包含臉部彩繪以及親子氣墊城堡等。

主辦單位提醒，事先於台灣癌症基金會的活動網頁上捐款899響應癌症預防，活動當天除了可以參加全民練5功闖關活動外，當中還會有1張摸彩券，或當天可至加拿大商會攤位，透過購買摸彩券，就有機會帶走「長榮航空提供-不限航點來回機票」。（編輯：張若瑤）1130612