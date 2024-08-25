天馬操演26日登場 新拖式2B儎台夜射拖2A飛彈

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（中央社記者游凱翔台北25日電）天馬操演明天將在屏東枋山進行，並實彈射擊拖式飛彈。特別的是，台灣對美軍購拖2B，此次將以拖2B車輛（M1167型悍馬車款）和發射器射擊拖2A飛彈，由於拖2B發射器具熱顯像及追瞄能力，也將首度夜間射擊。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，甚至在台海周邊舉行軍演，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

國軍8月20日至22日已在屏東九鵬地區實施「海空軍精準飛彈射擊操演」，緊接而來，則是明天至27日在屏東枋山實施天馬操演（拖式2A飛彈）。

天馬操演為年度重要演訓之一，知情人士透露，台灣對美軍購拖式2B（TOW-2B）飛彈，此次射擊操演特別之處，在於不會使用拖2B彈藥，部分單位將以新購拖2B車輛（M1167型悍馬車款）及發射器射擊拖2A飛彈，由於拖2B發射器具有新式熱顯像功能及追瞄功能，此次將首度夜間射擊並鑑測。

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國軍目前的拖式飛彈主要型號為拖2A，採直射方式攻擊，最大射程為3750公尺、初速每秒67公尺、最大速度每秒311公尺、穿甲厚度102.5公分，採半自動導引射擊模式，同時具備機動性，可安裝於各型車輛或直升機上運用。

另外，國軍也對美軍購拖2B新型號，相較拖2A，拖2B具有「頂攻」能力，採用更先進無線導引，不再受限拖2A的銅線導引，射程可達到4500公尺以上，主要用於攻擊裝甲車輛或碉堡以及反登陸作戰擊毀進犯的登陸艦艇，可強化反登陸、反裝甲本土防禦能力，將於今年底全數交貨。（編輯：楊蘭軒）1130825