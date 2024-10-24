傳支持修選罷法遭黨內砲轟 王世堅：未違背黨精神

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（中央社記者王揚宇台北24日電）媒體報導指出，民進黨立委王世堅23日在民進黨中常會主張讓國民黨修選罷法，遭民進黨立法院黨團書記長蔡易餘砲轟。王世堅今天受訪駁斥，並說這是個人看法，而且沒有違背黨的精神，他最後也會與黨一致行動。

蔡易餘則在臉書撰文表示，今天有媒體報導稱昨天在中常會上對王世堅開砲，但他認為在選罷法制度面上有需要堅持的立場，不該扭曲為對誰開砲，「我砲管很小支，也不會隨便對誰開砲」。

王世堅今天與蔡易餘在立法院議場前接受媒體聯訪，針對上述議題做相關說明。

王世堅提到，民進黨一向是由下而上、民主開放、百花齊放，不同的聲音都可以提出來討論，而他在中常會提出看法，認為要就一次倒閣、解散國會，不然互相罷免來罷免去，一直爭擾不休，社會應該休養生息，民眾也不想一直被政治選舉疲勞轟炸。

王世堅表示，因此他個人的意見是，總預算案、選罷法應該脫鉤處理，選罷法就讓國民黨去修，如果修得嚴，民進黨罷免困難，但相對的國民黨想罷免也困難，因此他希望總預算案跟選罷法不要綁在一起。

王世堅指出，國民黨要修選罷法就去修，但總預算案部分就是無條件、不要加任何條件下，趕快付委審查，相信他的看法沒有違背黨的精神原則與立場，而且在中常會上，他也說黨最終做出什麼決定，會一致行動。此外，他與蔡易餘有共同作戰的革命情感，怎麼可能當場被罵。（編輯：張若瑤）1131024