檢討自辦市地重劃制度 內政部：明年上半年完成修法

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（中央社記者陳俊華台北24日電）台中市因自辦市地重劃問題頻出，監察院日前糾正台中市府及內政部。內政部長劉世芳今天說，已責請地政司蒐集相關爭議情形，加速研修重劃法令；地政司說，預計明年上半年會完成修法。

監委施錦芳日前表示，台中市黎明、辰億等自辦市地重劃問題頻出，僅考量同意比率，忽視不同意者意見，缺乏公益性與必要性的審慎評估，監察院通過糾正台中市府、內政部，促檢討法制、強化監管。

內政部部務會報今天安排地政司報告「市地重劃制度與檢討」。劉世芳透過新聞稿表示，近年自辦市地重劃案件產生許多爭議，進而引發民怨，政府應嚴肅面對，已責請地政司蒐集相關爭議情形，並針對近期監察院調查意見，加速研修重劃法令。

劉世芳說，應衡平公益及私益、加強重劃會管理監督機制、促進自辦重劃相關資訊透明公開、及研議強化民眾居住權益保障的相關作為，並督促地方政府檢討強化審議機制，加強監督及妥善處理民眾陳情意見。

地政司指出，為避免利用虛增人頭地主與不實購地情形，並強化重劃會理監事資格、重劃公司設置管理、業務執行及政府對於重劃公司督導責任、落實自辦重劃費用的審核監督，4月已邀縣市政府開會研議「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」修正草案。

地政司說，會中並獲致共識，將增加申請自辦重劃的限制條件，對於重劃會及開發公司管理、重劃費用查估、財務支出透明與行政監管等事項進行規範。

另外，監察院糾正案文指出，核准自辦市地重劃前，應確實瞭解土地所有權人意見，提升決策過程透明度。地政司說，將儘速邀集地方政府會商檢討現有草案內容，加速完成修法程序。修法完成前，將請地方政府嚴格把關自辦重劃案件，對於民眾陳情案應即時協調處理，並強化自辦重劃案件的監督作業。

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地政司長王成機在部務會報會後記者會中指出，自辦市地重劃是由重劃會向地方政府申請，由地方政府審核，權責是在地方政府，要如何嚴格把關，法規會再修訂，並責成地方政府落實。

王成機表示，因修法涉及地方政府執行，會邀集地方政府開會，預計要花1、2個月，依法並需預告2個月，最後再經內政部法規會、部務會報，會盡快辦理，明年上半年完成修法。（編輯：林興盟）1131024