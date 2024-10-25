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澎防部鎮疆操演首次夜間射擊 強化夜戰能力[影]

2024/10/25 02:28（10/25 12:58 更新）
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國軍第一作戰區24日執行「鎮疆操演」首次夜間實彈射擊訓練，假想共軍利用夜間視線不良實施登陸，陸軍澎防部出動M60A3戰車、迫砲、機槍等武器進行射擊，戰車砲射擊時的火光劃破黑夜，場面震撼。中央社記者張新偉攝 113年10月25日
國軍第一作戰區24日執行「鎮疆操演」首次夜間實彈射擊訓練，假想共軍利用夜間視線不良實施登陸，陸軍澎防部出動M60A3戰車、迫砲、機槍等武器進行射擊，戰車砲射擊時的火光劃破黑夜，場面震撼。中央社記者張新偉攝 113年10月25日
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（中央社記者吳書緯澎湖25日電）國軍第一作戰區昨天晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，這是鎮疆操演首次於夜間實彈射擊。陸軍澎湖防衛指揮部機步營營長陳俊諺中校表示，操演目的在使官兵熟稔夜間戰場，以及強化夜間作戰能力。

鎮守澎湖的國軍第一作戰區昨天晚間執行「鎮疆操演」，國防部邀請媒體前往採訪；陸軍澎防部於五德營區出動M60A3戰車、CM21甲車、各式迫砲、機槍等武器向澎南海域進行實彈射擊訓練，官兵不畏東北季風的強勁風勢順利完成任務，澎防部機械化步兵營為參與操演的部隊之一。

針對此次操演的模擬情況，陳俊諺受訪說明，是假想敵軍利用夜間視線不良的狀況，對澎湖實施突擊登陸。

陳俊諺表示，演習全程依「連續想定」方式實施演練，並以敵情設計想定及輔助狀況引導部隊行動，目的在使官兵熟稔夜間戰場，以及強化夜間作戰能力，經過實彈射擊訓練後，官兵均能依照命令執行作戰任務，確實達到實戰化訓練目標。

針對部隊的夜戰能力，陳俊諺表示，國軍戰甲車上都有配賦星光夜視鏡，可以進行駕駛，射手也能利用觀瞄系統實施射擊，部隊的輕兵器也有配賦夜視鏡可以實施夜間射擊，因此這次的夜間射擊訓練，主要是讓官兵熟稔夜視器材的操作，並適應夜間的作戰環境。

澎防部機步營機步一連連長王一宸上尉說明，這次鎮疆操演夜間實彈射擊訓練，置重點於指管通聯、戰鬥職能、部隊指揮程序，以及臨機狀況的處置，藉由連續狀況的想定，教育官兵「敵人不會在我們預料之內的時間來犯」，並且能夠增加國軍實戰化的經驗。

澎防部戰車營戰車二連車長張嘉芳上士表示，會選擇裝甲兵科是因為看到戰車射擊所感受到的震撼，留下深刻的印象，戰車在日、夜間的視線會有所落差，但戰車車組成員有配賦夜視鏡，且射手有熱像鏡可以使用。

至於夜間射擊的困難之處，張嘉芳說明，主要是風沙很大，以及夜間的視線還是有所落差。（編輯：楊昭彥）1131025

國軍第一作戰區24日執行「鎮疆操演」首次夜間實彈射擊訓練，假想共軍利用夜間視線不良實施登陸，陸軍澎防部出動M60A3戰車、迫砲、機槍等武器進行射擊，戰車砲射擊時的火光劃破黑夜，場面震撼。中央社記者張新偉攝 113年10月25日
國軍第一作戰區24日執行「鎮疆操演」首次夜間實彈射擊訓練，假想共軍利用夜間視線不良實施登陸，陸軍澎防部出動M60A3戰車、迫砲、機槍等武器進行射擊，戰車砲射擊時的火光劃破黑夜，場面震撼。中央社記者張新偉攝 113年10月25日
國軍第一作戰區昨天晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，這是鎮疆操演首次於夜間實彈射擊。陸軍澎湖防衛指揮部機步營營長陳俊諺中校（中）、澎防部機步營機步一連連長王一宸上尉（右）與澎防部戰車營戰車二連車長張嘉芳上士（左）會後接受媒體聯訪表示，操演目的在使官兵熟稔夜間戰場，以及強化夜間作戰能力。中央社記者張新偉澎湖攝 113年10月25日
國軍第一作戰區昨天晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，這是鎮疆操演首次於夜間實彈射擊。陸軍澎湖防衛指揮部機步營營長陳俊諺中校（中）、澎防部機步營機步一連連長王一宸上尉（右）與澎防部戰車營戰車二連車長張嘉芳上士（左）會後接受媒體聯訪表示，操演目的在使官兵熟稔夜間戰場，以及強化夜間作戰能力。中央社記者張新偉澎湖攝 113年10月25日
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