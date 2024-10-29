台灣與羅馬尼亞經貿關係增溫 食品資安合作商機大

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（中央社記者劉郁葶布拉格29日專電）駐斯洛伐克代表李南陽偕同外貿協會中東歐拓銷團拜會羅馬尼亞商工總會（CCIR）會長達拉班（Mr. Mihai Daraban），達拉班允諾協助台灣廠商拓銷羅馬尼亞市場。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，達拉班會長本年6月台北國際電腦展（COMPUTEX）期間率5家羅馬尼亞廠商訪台並舉辦羅馬尼商機論壇，成果豐碩，此次會晤台灣貿訪團成員，強調羅馬尼亞具競爭力的勞動成本、充沛的資通訊人才、地理位置和豐富資源，政府積極推動法令和政策革新，改善商業環境，促進企業發展。

未來羅馬尼亞將進一步推動數位化轉型和綠色能源開發與運用，促進經濟持續發展，並積極尋求更多的國際合作和投資。達拉班會長盼加強與台灣合作，鼓勵台灣廠商多加利用康斯坦察港之樞紐角色，該總會亦樂願協助台灣廠商進入羅馬尼亞市場。

李南陽致詞時表示，達拉班會長本年6月率團訪台，為台灣與羅馬尼亞經貿關係互動增添助力，此次更協助台灣貿訪團來訪。羅馬尼亞為歐盟農業生產大國，亦提供充沛的資通訊人才，台灣和羅馬尼亞在食品加工與網路資安，有相當大互補合作空間。

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李南陽表示，國發會設立中東歐投資基金及中東歐融資基金，分由台杉資本及輸出入銀行管理，歡迎台羅業者多多利用，進一步開拓台灣與羅馬尼亞經貿互動。

外貿協會中東歐拓銷團一行30人，計19家業者參團。27日除拜會羅馬尼亞商工總會外，在布加勒斯特台灣貿易中心安排下，前往考察零售通路，進一步了解當地經商環境與配銷管道。28日舉辦貿易洽談會，達拉班會長亦親臨致詞。（編輯：陳承功）1131029