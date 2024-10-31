聯大2758號決議無關一中 駐美官員盼國際持續關注

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（中央社記者廖漢原紐約30日專電）哈佛大學甘迺迪學院今天舉行「再思聯大第2758號決議與台灣的國際參與」研討會，駐美副代表姜森強調，聯大2758號決議絕不是對北京「一中原則」形成所謂的「國際共識」，希望各界持續關注台海和平穩定。

姜森及布魯金斯研究院（Brookings Institution）中國研究中心主任何瑞恩（Ryan Hass）擔任活動主講，超過70位哈佛大學學者、教授及學生出席，凸顯台灣國際參與議題廣受關注，駐波士頓辦事處長廖朝宏也到場。

姜森在會中依據史實強調，中國近年持續惡意扭曲、錯誤詮釋聯大第2758號決議，意圖誤導國際社會接受決議等同於北京的「一中原則」，並藉此合理化對台軍演、奪取邦交國及阻撓台灣參與國際組織等。

事實上，2758號決議是針對聯合國有關「中國代表權」問題的表決，從未提及亦無涉台灣地位，也絕非對北京的「一中原則」形成所謂「國際共識」。

姜森表示，國際社會應加強關注並警覺中國藉錯誤詮釋決議，謬稱台灣為中華人民共和國一部分，意圖將台灣周邊海域內海化，片面改變台海現狀。

彭博（Bloomberg News）報導指出，台海若發生戰爭，國際間將付出至少約10兆美元代價，相當於全球GDP的10%，超過烏克蘭戰爭、COVID-19疫情及全球金融危機損失，希望各界持續關注台海和平穩定。

何瑞恩表示，台灣在全球半導體供應鏈、潔淨能源及國防科技等領域扮演不可或缺的重要角色，美國應加強提升國際社會對此認識，繼續透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等平台，讓台灣與各國分享專業知識，解決全球性議題。

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他強調，美國應關注可能造成台海局勢不穩定的因素，包括中國如何運用國際話語敘事等。

姜森指出，台灣不僅是美國全球第7大貿易夥伴，更是重要戰略、安全、經濟、民主夥伴之一。面對中國扭曲錯誤詮釋聯合國第2758號決議，不斷打壓台灣國際空間、誘拉台灣邦交國，對台軍事恫嚇及發動假訊息認知作戰等，都讓台灣更強化與美國等理念相近夥伴的合作，提高民主韌性。(編輯：韋樞)1131031