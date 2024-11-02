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駐以色列代表分享平權成果 籲支持台灣參與國際

2024/11/2 08:58
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（中央社記者賴素芬特拉維夫1日專電）駐以色列代表李雅萍今天參加女力沙龍，介紹台灣婦女賦權與性別平權進展，並強調台灣與以色列共同抵禦威權脅迫的重要性，呼籲國際社會支持台灣參與各項國際組織。

李雅萍11月1日受佐拉特平等及人權中心、以色列婦女陣線（Israel Women’s Network）及以色列平權倡議者Ella Gera邀請，在特拉維夫近郊的女力沙龍發表專題演說，約百位以色列參與推動婦女平權、民主及爭取以巴和平的民間組織人士與會，台灣的社會韌性及進步價值典範，獲得高度共鳴。

李雅萍強調，台灣與以色列同樣面對威權國家脅迫，台灣面對中國不斷以軍事、經濟、認知戰等複合式手段脅迫，並以錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，壓迫台灣國際空間，台灣以堅定謹慎、不挑釁的態度冷靜回應，加強自我防衛能力，捍衛台海和平現狀，並在地緣政治扮演關鍵角色。

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李雅萍表示，台灣感謝美國、歐洲等理念相近國家，持續公開發聲支持台海維持穩定、和平，共同守護全球和平與繁榮。她認為，台灣及以色列等理念相近國家應團結對抗中國等「動亂軸心」（Axis of Upheaval）擴張，這對民主及全球榮景至為關鍵。

以色列的「佐拉特平等及人權中心」（Zulat for Equality and Human Rights）致力推動族裔平等、以巴和平、婦女參政及社會平權等運動，十分關注台灣民主深化及社會平權進展，盼透過今天的沙龍傳播台灣成功的故事及政策，進而帶來社會的典範轉移。（編輯：高照芬）1131101

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