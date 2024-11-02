南非施壓台遷代表處 美參院外委會主席批曲解2758決議

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）知情人士說，南非以聯大2758及「一中原則」為由，去年開始施壓駐南非代表處遷出首都。美參議院外委會主席卡定昨天抨擊中國曲解聯大2758 ，要求他國降級或斷絕與台關係。「我強烈敦促南非重新考慮其行動」。

民主黨籍資深聯邦參議員卡定（Ben Cardin）昨天發布聲明指出，南非政府指示台灣關閉其在普勒托利亞（Pretoria）的聯絡處，這令人深感憂心，也偏離與台灣保持非正式關係國家的標準做法。

卡定說，提及 聯合國大會第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 （下稱聯大2758）可能會讓外界相信中國對這項決議性質及歷史的錯誤描述，這不只進一步孤立台灣、損害台灣安全，還可能會創下令人不安的先例。

「聯大2758只涉及中國在聯合國的代表權問題。它沒有定義台灣地位，也沒有規定任何國家就其與台灣關係所做的主權決定」。

卡定指出，中國透過刻意扭曲聯大2758，向其他國家及多邊組織施壓，要求其降級或斷絕與台灣的關係，這都被詳實紀錄。

他表示，國際社會必須團結，反對中共在主權國家對待台灣方面採取脅迫策略，刻意扭曲國際聲明及決議，以削弱台灣在世界各地的支持。

除了參議院外委會「第一把交椅」發聲，美國6位聯邦眾議員也於10月29日致函總統拜登，強烈要求重新評估南非在美國國內法「非洲成長暨機會法」（African Growth and Opportunity Act，AGOA）下享有的優惠待遇。

奧格茲（Andy Ogles）、帝芬尼（Tom Tiffany）、威爾森（Joe Wilson）、佛萊希曼（Chuck Fleischmann）、羅斯（John Rose）及貝肯（Don Bacon）於聯名信中寫道，南非被列為AGOA受益國後的數年間，一再未能持續展現對法治的承諾，經常採取措施削弱美國重要安全利益。

議員們說，美國國務院於南非人權評估中，強調重大侵犯人權的行為，包括非法或任意殺戮、任意逮捕或關押、政府高度腐敗、人口販運以及大規模性別暴力。

根據聲明，對於希望獲得AGOA優惠待遇的國家來說，遵守法治和國際公認的人權基本原則是前提，這也不容討價還價。南非持續堅持削弱美國安全及外交政策利益，也構成失去優惠待遇資格的因素。

6位議員說，南非全面擁抱中國共產黨，進一步引發國安疑慮，也構成挑戰。在中國的敦促下，南非正準備關閉台灣在其首都的代表處。

聲明指出，根據AGOA，總統每年對受益國進行審查。「我們敦促您重新評估南非是否應繼續享有AGOA優惠」，並向南非政府表明，如果他們繼續對台灣採取此種無理行動，就可能會失去這些優惠。

南非政府原先要求台灣代表處在10月底前遷出首都，外交部10月29日表示，南非願改由循雙方既有官方溝通管道，優先與台灣就未來雙邊關係進行磋商。（編輯：陳承功）1131102