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花蓮稻米損失破億 蕭副總統：全力減輕農民負擔

2024/11/2 17:30（11/2 17:36 更新）
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颱風康芮重創花蓮縣中南區，多處稻田的稻穀遭強風吹得倒伏，富里鄉農會粗估鄉內稻米損失恐突破新台幣1億元。中央社記者張祈攝 113年11月2日
颱風康芮重創花蓮縣中南區，多處稻田的稻穀遭強風吹得倒伏，富里鄉農會粗估鄉內稻米損失恐突破新台幣1億元。中央社記者張祈攝 113年11月2日
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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）颱風康芮重創花蓮中南區，稻米遭強風吹倒，預估損失突破新台幣1億元。副總統蕭美琴視察花蓮受損災區，指示農業部盡快協助現金救助、收購災害穀及調度農機具。

蕭副總統下午前往富里鄉稻田勘災，看著整片稻田倒伏，心疼為農民打氣。她指出，現在不是颱風季節，這場農災對農民來說很意外，即將採收的稻田面臨一面倒的災難，農業部已提出補貼方案，加上水稻保險，全力減輕農民負擔。

蕭副總統也前往有機肥加工廠關心受損狀況，她說，來不及收成的受損稻米，有災害穀收購機制，製成肥料使用，另外有農民反映收割機不足、烘乾機受損等情形，農業部會從其他縣市調度。

富里鄉農會總幹事張素華說，富里鄉稻米種植面積2500公頃，原本15日起將進入收割期，受風災影響倒伏、沒成熟稻米約1500公頃，損失慘重，農會契作加上民間大型米場損失，農損突破1億元。

張素華提到，雖有水稻保險，仍不足彌補生產成本，希望相關單位協助處理未成熟稻穀，協助加工利用，減少農民損失。（編輯：謝雅竹）1131102

副總統蕭美琴（前左2）2日前往花蓮縣視察颱風康芮所造成災情，在玉里鎮東豐拾穗農場關心廠區受損狀況。中央社記者張祈攝 113年11月2日
副總統蕭美琴（前左2）2日前往花蓮縣視察颱風康芮所造成災情，在玉里鎮東豐拾穗農場關心廠區受損狀況。中央社記者張祈攝 113年11月2日
颱風康芮重創花東地區，副總統蕭美琴（前右）2日下午親自前往富里鄉稻田勘災，看著整片稻田嚴重倒伏，她心疼地為農民打氣，也指示農業部盡快協助現金救助。中央社記者張祈攝 113年11月2日
颱風康芮重創花東地區，副總統蕭美琴（前右）2日下午親自前往富里鄉稻田勘災，看著整片稻田嚴重倒伏，她心疼地為農民打氣，也指示農業部盡快協助現金救助。中央社記者張祈攝 113年11月2日
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