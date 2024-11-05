施俊吉擋人財路遭撤換？卓榮泰：不必要不合理懷疑

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（中央社記者林敬殷台北5日電）將卸任台灣金聯資產管理公司董事長的施俊吉昨天表示，懷疑自己因擋人財路遭撤換。行政院長卓榮泰今天表示，「他的懷疑是不合理也沒有必要」，對施俊吉任內的勞苦功高是永遠記住的。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過」，並備質詢。

施俊吉突被撤換，改由雲林縣農業處前處長呂政璋接任董事長，施俊吉說「調動是行政院以上決定的」。國民黨立委羅智強質詢時問卓榮泰，「這個人是你決定？呂政璋有任何的金融經驗嗎？台灣金聯負責的業務是什麼？」

卓榮泰表示，這項人事案是經過一段時間、多方徵詢考量，台灣金聯是財政部的單位，最後決定人選是行政院決定的；台灣金聯是針對不良債權處理、資產管理的使用、收益等，不是傳統一般的金融業務。

羅智強進一步指出，呂政璋沒有一天在金融界、銀行界的經驗，其家族還涉弊遭通緝，質疑卓榮泰對不起總統賴清德專業用人、清廉舉才的理念。

卓榮泰說，任用前確實有了解並徵詢過相關問題，家族成員事業也不會在未來工作上給予任何的方便，這是司法調查的過程。他強調，有透過本人了解家族成員司法關係及有沒有涉案。

羅智強引述施俊吉的說法表示，呂政璋是因為跟總統賴清德的關係很好。

卓榮泰表示，「他可能有所誤會」，從過去在行政院或是黨務、選舉過程中，並沒有發現、遇到、感覺到呂政璋跟賴總統有什麼特別的關係，不會用這個方式、角度來衡量。他強調，行政院對於外界質疑很在意，會請財政部多多監督，不能有任何不法跟特權。

羅智強指出，施俊吉說他合理懷疑遭撤換是因為擋人財路，更擔心被羅織罪名，而施俊吉是前副閣揆都擔心被清算，還是因為心虛。

卓榮泰表示，不必懷疑，絕對不可能，「他的懷疑是不合理，也沒有必要」，沒有心虛的問題，對施俊吉在任內的勞苦功高是永遠記住的。

卓榮泰表示，任何人如果有不法當然會有調查，現在是沒有。政務人員跟國營事業單位負責人都是在全盤人事考量下做一種新的考量，而新的創意及年輕的創意也是考量因素之一。

針對羅智強提及施俊吉指控民進黨中常委蘇治芬介入，並提到萬有紙廠的債權爭議。

卓榮泰說，絕對不可能，對國家資產的處分都有非常嚴謹的程序。蘇治芬有對這件事回應跟說法，「應該同時重視跟了解」；有任何不法，檢調機關當然要處理，財政部在土地處分上一定會加強監督，都有嚴謹人事管理跟國家財產處理的程序。（編輯：張良知）1131105