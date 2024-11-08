中火燃煤機組轉國安備用 盧秀燕：安全能源應分散

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中8日電）行政院長卓榮泰今天視察台中發電廠提出，台電2034年無煤供電，備用燃煤機組僅在國安天災需求啟用等指示。市長盧秀燕今天表示，國家安全能源必須分散，過度集中是不利國安。

環境部環境影響評估審查委員會，日前通過台中電廠第2期新建燃氣機組計劃，引發各界關注，未來既有10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部除役轉為緊急備用機組。

卓榮泰今天視察台中發電廠提出3項指示，台電提前至2034年無煤供電，備用燃煤機組僅在國安天災需求啟用，2032年之後重新評估6部備用機組存廢。

盧秀燕今天出席2024國際關係年會，針對中火議題接受媒體聯訪時表示，卓榮泰說有關淨零談碳排，會加速腳步，「我們表示感謝」。中部地區的訴求是希望增氣要拆煤，本來是應該「增一拆二」，但在中火一期的時候，跟中央達成協調，做增一拆一，現在再增加4部的話就要拆除4部。

盧秀燕表示，現在卓榮泰以國安的議題為考慮，說燃煤機組不拆要留著備用，她認為國家的能源政策必須分散，當國家安全的能源過度集中，反而會變成攻擊的重要目標，是不利國安，這跟國家的安全戰略政策上，剛好是背道而馳的。

盧秀燕說，將這些燃煤機組拆除的話，有助於國家淨零減碳，以及國家安全的考慮，台中市府會傾聽民眾的心聲，也希望卓榮泰能聽進去，一同往這個方向努力。（編輯：郭諭儒）1131108