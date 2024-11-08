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中央總預算可望付委 侯友宜：這是好的開始

2024/11/8 10:56
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（中央社記者高華謙新北8日電）行政院長卓榮泰與立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方達成共識，總預算案今天有望付委。新北市長侯友宜對此表示，樂見朝野3黨坐下來好好溝通，「這是好的開始」。

卓榮泰昨天下午邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方，會中達成3項共識，包含禁伐補償每公頃6萬元將在明年透過追加預算方式處理，健保點值0.95目標應在明年6月底前達標，以及今年底前提出公糧收購價格方案。國民黨團總召傅崐萁說，國民黨團將支持明年度總預算案付委審查。

此外，立法院財政委員會6日也將國民黨團提的財政收支劃分法修正草案送出委員會。

侯友宜今天上午前往新北市議會備詢前接受媒體聯訪，媒體詢問對於總預算可望付委審查以及財劃法送出委員會的看法。

對此，侯友宜指出，樂見朝野3黨坐下來好好溝通，總預算能順利付委，「這是好的開始」，也樂見財劃法送出財委會，朝野共識都覺得財劃法該修了，尤其財劃法已25年沒修，可以快速經朝野協商後順利通過，讓地方聲音被聽見，更能帶動地方交通軌道、河川整治與社會福利等，讓地方能更有效率照顧市民。（編輯：戴光育）1131108

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