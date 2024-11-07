行政立法再溝通解預算僵局 政院盼財劃法比照處理

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院長卓榮泰今天下午邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方，會中達成共識，總預算案明天有望付委。行政院表示，今天的溝通為未來立下基礎，期盼財劃法修法也能有類似模式溝通，避免匆促修法影響政策執行。

卓榮泰今天邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方，會中達成3項共識，包含禁伐補償每公頃新台幣6萬元將在明年透過追加預算方式處理，健保點值0.95目標應在明年6月底前達標，以及今年底前提出公糧收購價格方案。

卓榮泰與朝野黨團幹部針對共識簽署決議，僅民眾黨團幹事長麥玉珍以與黨團溝通為由，並未簽署，明年度總預算案有望明天付委。

行政院發言人李慧芝會後對媒體表示，卓榮泰已多次強調，行政立法兩院應遵守憲法精神，並從法律面及制度面檢討、討論，今天的行政立法溝通能獲致共識，就是有依法執行，也是為未來立下基礎。

媒體追問，未來財劃法修法等是否會沿用今天的溝通模式，李慧芝說，當然很希望能沿用，因為匆促送出來的修法版本，若未能好好商討，對於政策執行將造成極大影響，且相關預算也牽涉地方政府，更需要好好蒐集意見再做決定。

針對立法院國民黨團總召傅崐萁今天在會後指稱，公糧收購價每公斤調升5元，一年約增加20餘億元的經費，農業部卻指稱要90億元是錯誤資訊。李慧芝解釋，農業部主要是認為公糧收購金額若一口氣調整，將影響整體糧食價格波動，但為尊重朝野黨團想法，農業部會在年底前提出整體配套方案。

今天的共商會議達成3項共識，一是針對原住民保留地禁伐補償，經朝野黨團與行政院會商完備程序，依循預算法第91條、財政紀律法第5條的法定原則，雙方協調可行財源，辦理追加預算予以支應，並取得共識核發禁伐補償金額由每年每公頃3萬元，提高至每年每公頃6萬元。

二是有關健保點值案，朝野黨團尊重行政院方案，針對立法院7月16日的主決議，請行政院於明年6月30日前達標。三是有關公糧收購政策，針對立法院7月16日的主決議，請行政院於今年年底前，提出完整配套方案。

依據立法院7月16日的主決議要求，健保點值應達一點0.95元，公糧收購價格每公斤則需調升5元。（編輯：林興盟）1131107