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議員考察見大巨蛋外野座椅區漏水 北市：勘查若屬實將開罰
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南市府：財劃法修法不應倉促上路

2024/11/5 13:05
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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市政府今天發布新聞稿表示，地方政府需求及均衡區域發展才是重點，財政收支劃分法修法攸關地方政府普通統籌分配稅款財源，不應倉促上路。

立法院財政委員會昨天排定初審財劃法部分條文修正草案，登記會議詢問和程序發言立委約70人次，冗長發言後，財委會召集委員陳玉珍傍晚無預警宣布休息、休息後進入逐條審查，引發民主進步黨籍立法委員不滿，引發衝突。

南市府說，立法院只是將餅擴大，未充分討論水平指標，如果以現行分配指標計算，將擴大城鄉差距，而造成人口數較少縣市獲配較多，反彰顯統籌分配稅不公。

南市府財政稅務局呼籲立委正視各地方政府聲音，考量22縣市發展特性，如農林漁牧產值、土地面積、人口結構、再生能源貢獻、工業及高污染產業貢獻、財政努力面向等建立公平分配機制，照顧22縣市真正需求，逐步縮短城鄉差距。

財稅局表示，現行統籌分配稅計算式中，營利事業營業額設算權重達50％，金額設算以公司稅籍登記所在地計算，但公司總部多數設在北部縣市，生產工廠多設在南部，造成空氣污染及環境治理負擔，統籌分配稅反分配給北部縣市，形成統籌分配稅長年「重北輕南」，南部縣市遲遲未享應有獲配金額。

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財稅局說，以台南科學園區2023年營業額全國最多新台幣1兆5246億元為例，較2021年增加4938億元，但財政部統計台南營利事業營業額僅增加457億元，南市府統籌分配稅款未享有獲配金額，證明現行統籌分配稅計算式不公。

南市府表示，為解決南部縣市長期獲配資源不足，應降低營利事業營業額設算權重，並應以外加權重方式計算科學園區所在地產值併同營利事業營業額。另為激勵地方政府財政努力，兼顧產業發展需要，應納入促進民間參與公共建設占比、歲計連續年度有賸餘、再生能源推動及高污染排放造成空污等指標，均衡區域發展，讓修法方向更合理。（編輯：李明宗）1131105

陳玉珍
藍籲綠勿杯葛財劃法修正 讓統籌分配款更合理財劃法初審藍綠爆衝突 卓榮泰盼平心氣和就事論事
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