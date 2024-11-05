藍質疑賴政府用人唯親 綠：相信是專業導向

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（中央社記者王承中、王揚宇台北5日電）國民黨團今天召開記者會，質疑賴政府在國營事業人事用人唯親，踐踏專業。民進黨團幹事長吳思瑤表示，黨團不介入也不評論人事個案，黨團相信也期待行政部門是用人唯才、專業導向。

台灣金聯資產管理公司董事長施俊吉稱擋人財路被趕走，將於本週卸任。行政院長卓榮泰今天受訪表示，政務人員與各事業單位負責人有更迭，都是政府基於全盤人事考量與規劃，對於卸任者，不會忘記其在任內勞苦功高的各種表現。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇、副書記長廖偉翔、國民黨立委賴士葆、李彥秀等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開「賴清德人事昏庸為酬庸，踐踏經濟、交通、新聞、金融、資訊五大專業」記者會。

王鴻薇指出，前雲林縣農業處長呂政璋將接任台灣金聯資產管理公司董事長，但呂政璋過去沒有金融背景，只因為是「賴友友」，所以賴政府排除萬難要把呂政璋安插到國營事業。儘管施俊吉的任期還沒屆滿，仍被無預警拔官，所以施俊吉才公開爆料是自己擋人財路。

王鴻薇表示，原先賴政府還一度要安插呂政璋到農業金庫擔任董事長，但因其父及胞弟涉及挪用青松樂活科技農業公司公款跳票案，導致農業金庫承受重大呆帳，而被拒絕。

王鴻薇表示，現任資訊工業策進會董事長黃仲銘、新任外貿協會副董陳昱凱都是國策顧問陳輝東的女婿，陳輝東過去一路支持總統賴清德，是重要支柱。賴總統就任後，前資策會董事長李世光也在任期未屆滿時突被拔官，安插給黃仲銘。

王鴻薇指出，更離譜的是黃仲銘入主資策會後，發現是無給職，竟立刻要求董事會通過董事長給薪外加年終獎金。過去貿協副董事長都由經濟部次長擔任，也都是無給職，而陳昱凱擔任貿協副董事長後，經濟部竟再給陳昱凱兼任糖協董事長，一個月爽領新台幣15萬元。

王鴻薇表示，這些國營人事的安插合理嗎，可以這樣搞嗎。即便過去的扁政府、蔡政府有所酬庸，但也沒有到這麼難看。提醒賴政府不要把國家名器當作自己的酬庸樂園，現在連中央社都因為無預警的安插前民視新聞傳播群副總經理擔任社長，導致中央社董事憤而請辭，這都是前所未聞。

王鴻薇說，賴政府在各領域安插的人事，都是用人唯親，而不是用人唯才，把不適任的人安插到國營事業，國民黨團絕對不能夠接受出現第二個前台鹽綠能公司董事長陳啟昱。

針對國民黨團相關質疑，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在民進黨團記者會回應媒體詢問指出，民進黨團不介入也不去評論任何的人事個案，當然民進黨團相信也期待行政部門是用人唯才、專業導向，民進黨團不會就行政權的人事任命做任何過當的評判。

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吳思瑤表示，談到人事案，她也要呼籲在野黨，延宕許久的考試院人事同意權案，藍白還要繼續擺爛、要讓國家考試開天窗嗎，而且藍白也依舊不願意行使大法官人事同意權。

至於國民黨立委質疑呂政璋沒有金融背景，只因為是「賴友友」，才能就任董事長。民進黨立法院黨團書記長蔡易餘反駁這與派系無關，中間也充滿誤會，尊重行政院長的人事任命權。（編輯：林興盟）1131105