財劃法初審未宣讀民眾黨版 陳玉珍：逕付二讀併案協商

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（中央社記者王承中台北7日電）民眾黨立委黃珊珊表示，財劃法初審未宣讀民眾黨團修正動議，匆促且草率，她對此表達遺憾。國民黨財委會召委陳玉珍今天指出，一開始有宣讀，但因發生推擠，無法再唸下去。她有跟黃珊珊說，民眾黨團版本之後可排入院會逕付二讀，再抽出併案協商。

立法院財政委員會6日將財政收支劃分法修正草案送出委員會，隸屬財政委員會的民眾黨立委黃珊珊表示，國民黨團版本影響中央政府運作，民眾黨團無法同意，不得已只能提出修正動議，但國民黨團為減少討論時間，竟未宣讀民眾黨團修正動議內容，匆促且草率，她對此表達遺憾。

財委會本週輪值召委、國民黨立委陳玉珍今天在立法院受訪表示，昨天在會議剛開始進行時，她有請議事人員宣讀黃珊珊的版本，但是當時旁邊已經開始發生推擠衝突。有鑑於4日晚上宣讀修正動議時，就被民進黨立委搶奪，所以她當下認為沒辦法在唸了，因為在唸下去，可能會都開不成了。

陳玉珍指出，她有跟黃珊珊講，她的版本到時候排入院會逕付二讀，再抽出來併案協商，黃珊珊的版本還是會被重視。

陳玉珍表示，她認為黃珊珊大概只是要表達對會議現場紛亂的不滿，但是早在開會前，國民黨立委就已經布好陣勢，是民進黨立委郭國文自己上前來吵架，她認為民進黨就是蓄意，因為知道正式開會不會贏，所以就一定要鬧場讓會議開不下去，逼得國民黨只好快速把會議結束，將戰場轉移到朝野協商，呼籲民進黨要理性討論。

針對高雄市長陳其邁表示，他6日受邀列席財委會卻沒有發言的機會，根本被騙了，令人遺憾。陳玉珍指出，昨天財委會是第5次邀請高雄市政府列席討論，陳其邁前4次都不來，第5次來才說不讓他發言，那前4次的會議，陳其邁在幹嘛。

陳玉珍指出，民進黨對財劃法修法有任何意見，歡迎提出版本，大家來討論。目前高雄市區域立委只有民進黨立委賴瑞隆提出版本，其他區域立委都不知道在幹嘛。陳其邁應該找高雄市的區域立委，提出對高雄市有利的修法版本。（編輯：蘇龍麒）1131107