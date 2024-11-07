提院版財劃法草案？政院：以現行制度推動建設

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（中央社記者賴于榛台北7日電）立法院財政委員會昨天將財劃法部分條文修正草案送出委員會，各界關注行政院是否提出修法版本。政院今天強調，希望在現行制度下確保各大重要建設穩定推進，且各界對統籌分配稅款的公平性想法分歧，應理性溝通、審慎討論。

立法院財政委員會將財劃法部分條文修正草案送出委員會，行政院主計總處昨天指出，若以明年度預算為例，此修法版本將要求中央釋出新台幣6612億元，近可動用預算的半數，嚴重影響國家發展，且若地方財源增加，許多事權也應回歸地方辦理。

媒體詢問，政院如何看待財劃法修正送出委員會，以及是否提出政院版本的修法草案，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時指出，近年來統籌分配稅款隨著稅收成長而增加，加上一般性補助款和計畫型補助，2023年、2024年中央都釋出逾新台幣8000億元，大幅改善地方財政狀況，而明年度包括統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助，分配地方更達1兆151億元。

她說，政院希望在現行制度下，確保各大重要建設穩定推進，提升民眾生活福祉。

李慧芝說，各界對統籌分配稅款的公平性都還有不同想法，像是不能強者愈強、弱者愈弱等，整體而言仍須充分理性溝通、審慎討論，確保國家政策與建設持續推動。

行政院主計總處公務預算處長許永議在記者會指出，立法院通過初審的修法版本要求中央釋出財源，還要求中央對地方的一般性補助款不能減少，但若以明年度來試算，明年度中央政府總預算歲出規模為3兆1325億元，扣掉人事費、勞健保、老農津貼等法律義務必須要支出的1兆8144億元，僅剩下1兆3181億元，一旦按照修法版本釋出6000多億元，等於對半砍，將對中央施政及運作造成嚴重影響。

過去有縣市代表指出，精省前，中央和地方財政比例是60%比40%，現在地方只剩25%，希望中央歸還「消失的」15%。許永議則解釋，精省是中央接收省府業務，同時承接省府收入與支出，包含8193億元的債務，實際上收不抵支。

他還說，如果地方要求拿回15%，那勞健保、老農津貼等就應該隨著錢的移轉，交由地方負擔，不該只調整歲入，沒調整事權。

許永議也表示，地方政府若真要增加6612億元財源，這會讓部分地方財源大於支出，也不得再要求保障中央對地方的一般性補助款。（編輯：翟思嘉）1131107