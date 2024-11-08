吳志中：台美歐日利益一致 不容許中國武力攻台

（中央社記者吳書緯台北8日電）美國總統當選人川普主張「美國優先」政策，外交部政務次長吳志中表示，美國、台灣、歐洲、日本等國利益一致，大家都不容許中國使用武力來攻占台灣；台灣的民主自由也符合民主國家長遠利益。

自由時報「官我什麼事」節目5日專訪吳志中，節目今天上午播出。

針對美國新政府1月交接後的美中關係，吳志中說明，美國現在面臨經濟、製造業等國內問題，美國政府必須回應人民對於日常生活改善的需求，因此對於跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等事務的態度變較為保守，當中國設法將其生產過剩的問題外銷到歐洲和美國時，美國對此的接受度越來越低，某種程度上形成了一個新的冷戰格局，台灣也面臨選擇「要站在哪一邊」。

吳志中表示，他認為台灣應該站在過去幾年已經習慣的立場上，支持自由、民主，並珍惜能夠自由表達、自由旅行的生活方式，台灣希望的是生活型態能與世界接軌，因此美中競爭態勢的形成，勢必讓台灣必須做出一個更加清楚的選擇。

曾於2018年至今年擔任駐法代表的吳志中表示，擔任6年駐法代表所觀察到的趨勢，無論是歐洲還是法國，支持台灣的態度已經不再是單純的支持，大家現在越來越務實，務實的表現就是捍衛自己的國家利益，像是川普也提「美國優先」，也就是說不能再容許任何額外的衝突發生。

吳志中表示，從美國的角度來看，他們的利益就是不容許戰爭發生，這個利益其實與台灣、歐洲、日本等國家的利益是一致的，大家都不容許中國使用武力來攻占台灣。

至於是否擔心各國都以各自利益優先，減少對台灣議題的關注，吳志中表示，他倒是不擔心，因為對這些國家而言，「捍衛自己的國家利益時，遠端發生的事情也不能影響到我的國家利益」，例如各國會對中國霸權心態採取自我防衛的措施，所以不見得是對台灣不好。

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吳志中說明，台灣海峽的穩定是一個共同利益，牽涉到世界貿易的順暢，如果沒有了世界貿易，國家利益也無法維持，各國仍然需要穩定的世界秩序，而穩定的世界秩序現在正是世界各國和台灣的一個重要共同利益。

吳志中說，這8年來最大的改變，就是台灣讓世界了解，他們的利益和台灣的利益一致，一致的利益就是民主自由，以及台灣海峽的自由航行權；中國每天在台灣周圍軍演，這就違反了世界各國的利益。「所以我一直覺得這是屬於台灣的時代」，因為台灣的利益終於被大多數人發現，與世界各國的利益是一致的。（編輯：蘇龍麒）1131108