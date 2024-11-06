川普稱台灣偷走晶片生意 吳志中：選舉語言本來就多

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（中央社記者楊堯茹台北6日電）美國共和黨總統候選人川普曾說「台灣偷走美國的晶片生意」，外交部政務次長吳志中今天表示，選舉語言本來就很多，有台積電的民主台灣符合美國利益，台灣如果失掉護國神山與半導體，美國利益一定也是遭到重大損失。

吳志中今天接受網路節目「齊有此理」專訪，談及美國總統大選表示，台灣的自由民主一定是美國等所有民主國家的重大利益，每掉一個民主國家都是民主陣營的損失，台灣如果失掉護國神山與半導體，美國利益一定也是遭到重大損失。

至於川普稱「台灣偷走美國的晶片生意」，吳志中則認為，選舉語言本來就很多，美國的確有內部經濟議論，並不是那麼擔心；他並反問，健康、民主、自由、有台積電的獨立自主台灣，這是否也符合美國利益。

美國「國會山莊報」日前報導，吳志中受訪時稱「非常憂心」美國大選，外交部隨即澄清，吳志中是說「關切（concerned）」，而非憂心。

對此，吳志中還原現場表示，他並未接受記者採訪，當時是與19國記者餐敘，當時是說「歐洲國家更擔心」；美國是台灣最重要的盟邦，台灣沒有必要站台，也希望和當選者共同維護印太地區和平，這是美國利益，也是台灣利益，也是亞洲和世界利益。

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他也強調，外交部次長講話其實沒那麼重要，更何況是在閒聊，但一個次長講的話都會引起美國反應，也代表台灣的重要性，每天都在增進，因此他樂觀看待此事。

對於民眾黨主席柯文哲的貼身秘書「橘子」許芷瑜護照被註銷，卻能從日本跑到澳洲。吳志中則說，台灣不是國際刑警組織成員，不在世界通報體系，基本上是要個別通報，若有必要通報近200個國家，也必須這樣做。（編輯：黃國倫）1131106