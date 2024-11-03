美媒報導吳志中稱台灣憂心美大選 外交部澄清是關切

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北3日電）外交部政次吳志中日前與外媒交流，美國「國會山莊報」報導指吳志中稱台灣對美國大選「非常憂心（worry）」。外交部今天澄清，吳志中當時說「台灣與各國一樣關切（concern）美國總統大選」，用詞是關切而非憂心。

美媒「國會山莊報」（The Hill）2日報導，吳志中接受專訪指出，台灣「非常非常憂心」（very, very worried）美國大選，中時新聞網報導指這番談話遭前共和黨亞太區主席方恩格（Ross Feingold ）認為，用worried一詞非常不恰當。

外交部下午發布新聞稿澄清，吳志中是於10月29日與來台訪問的各國政經記者團餐敍，針對各項議題與外媒廣泛交換意見，並非接受特定媒體專訪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同時，外交部表示，吳志中席間就記者詢問是否憂心（worry）美國大選時表示，台灣與各國一樣關切（concern）美國總統大選，尤其美國是台灣最重要的夥伴，台灣與美國兩黨都有長期合作經驗，美國對台灣的支持也可說是跨黨派的共識，因此無論哪位候選人當選，都對未來台美關係深具信心。

外交部強調，上述對話在輕鬆場合下進行，外媒或未精準掌握吳志中的談話內涵，國內媒體報導卻在未向外交部查證情況下，由未出席該餐敍的方恩格加以評論，外交部表示遺憾，並鄭重澄清說明吳志中的實際談話，以正視聽。（編輯：林淑媛）1131103