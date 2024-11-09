本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
京華城案
新聞專題
京華城案2/300
首頁 / 政治

陳佩琪：不服柯文哲被說成貪污犯 大難來時永不散

2024/11/9 13:52（11/9 14:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨主席柯文哲（左2）與妻子陳佩琪（前右）。（中央社檔案照片）
民眾黨主席柯文哲（左2）與妻子陳佩琪（前右）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北9日電）北檢偵辦京華城案，前台北市長柯文哲太太陳佩琪日前2度以證人身分被約談，她今天透過臉書為柯文哲抱屈，質疑把柯說成一個見錢眼開、收受賄賂的貪污犯，什麼錢都要拿，根本是在羞辱毀滅，「我不服，我抗議」；夫妻本是同林鳥，大難來時永不散。

北檢偵辦京華城案，自今年8月底起陸續發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。目前共20多人列為被告，陳佩琪日前2度以證人身分被約談。

陳佩琪今天透過臉書表示，最近她整理柯文哲的桌子，發現一張幕僚給柯文哲的單子，上面記錄柯文哲當台北市長8年，市長特支費約新台幣700萬到800萬元，全部都給員工當績效獎金用。

陳佩琪指出，柯文哲平日吃飯只花5分鐘，也不愛美食，吃東西原則是吃飽有體力即可，當醫生時都吃台大醫院地下室的自助餐、衣服也永遠是那幾件襯衫，卸任市長職務後當民眾黨主席，也堅持不幫自己編列薪水。

陳佩琪指出，全家從沒買車子，出門永遠是公車、捷運、走路，交通工具是BMW（BUS、MRT、WALK），現在把柯文哲說成一個見錢眼開、收受賄賂的貪污犯，說柯文哲什麼錢都要拿，根本是在羞辱毀滅，「我不服，我抗議」。

陳佩琪表示，這是她對一刀刀砍向柯文哲、砍向她們家的司法與不公不實的輿論，所要表達的心聲，一字一句都是千真萬確的事實。

她還在留言處補充，這些是她在11月7日被叫去問話所講的部分內容。（編輯：張均懋）1131109

#台北市
#陳佩琪
#應曉薇
#北檢
#李文宗
#沈慶京
#京華城
#柯文哲
#彭振聲
#京華城案
#朱亞虎
延伸閱讀
京華城案 北院裁定柯文哲延長羈押2個月京華城案陳佩琪約談後請回 檢廉傳新故鄉智庫秘書長作證北檢複訊後請回 黃珊珊：配合偵查不公開無法轉述釐清京華城案情 蔡壁如等3證人訊問5小時請回
柯文哲
京華城案檢廉釐清金流 約談黃珊珊作證簡舒培公開北檢公函 指柯文哲收沈慶京1500萬賄賂
陳佩琪
柯文哲延押 陳佩琪貼民眾黨圖卡支持抗告民眾黨萬聖節聲援柯文哲 陳佩琪拭淚鞠躬感謝支持者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北檢複訊後請回 黃珊珊：配合偵查不公開無法轉述
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：