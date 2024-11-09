陳佩琪：不服柯文哲被說成貪污犯 大難來時永不散

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（中央社記者郭建伸台北9日電）北檢偵辦京華城案，前台北市長柯文哲太太陳佩琪日前2度以證人身分被約談，她今天透過臉書為柯文哲抱屈，質疑把柯說成一個見錢眼開、收受賄賂的貪污犯，什麼錢都要拿，根本是在羞辱毀滅，「我不服，我抗議」；夫妻本是同林鳥，大難來時永不散。

北檢偵辦京華城案，自今年8月底起陸續發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。目前共20多人列為被告，陳佩琪日前2度以證人身分被約談。

陳佩琪今天透過臉書表示，最近她整理柯文哲的桌子，發現一張幕僚給柯文哲的單子，上面記錄柯文哲當台北市長8年，市長特支費約新台幣700萬到800萬元，全部都給員工當績效獎金用。

陳佩琪指出，柯文哲平日吃飯只花5分鐘，也不愛美食，吃東西原則是吃飽有體力即可，當醫生時都吃台大醫院地下室的自助餐、衣服也永遠是那幾件襯衫，卸任市長職務後當民眾黨主席，也堅持不幫自己編列薪水。

陳佩琪指出，全家從沒買車子，出門永遠是公車、捷運、走路，交通工具是BMW（BUS、MRT、WALK），現在把柯文哲說成一個見錢眼開、收受賄賂的貪污犯，說柯文哲什麼錢都要拿，根本是在羞辱毀滅，「我不服，我抗議」。

陳佩琪表示，這是她對一刀刀砍向柯文哲、砍向她們家的司法與不公不實的輿論，所要表達的心聲，一字一句都是千真萬確的事實。

她還在留言處補充，這些是她在11月7日被叫去問話所講的部分內容。（編輯：張均懋）1131109