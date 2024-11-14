國會外交台法推進國際新局勢合作 化挑戰為機會

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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）立法院副院長江啟臣率領的跨黨派訪問團受法國參議院友台小組主席勒莫因之邀，今天抵法與友台議員會面交流。勒莫因重申挺台參與國際；兩人皆表示，新局勢開啟，雙邊將深化各面向合作。

法國參議院邀請，立法院組成跨黨派的訪問團到法國進行交流，由立法院副院長江啟臣擔任團長，團員有民進黨立委林楚茵、邱議瑩，國民黨立委柯志恩、張嘉郡，民眾黨立委林憶君。

立院訪團接續美國行程，今天抵達法國巴黎。中午受參議院友台小組主席勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）之邀，與友台小組10多位議員共進午餐，對不同議題進行交流。

餐後，勒莫因邀請訪團到參議院議場內旁聽議事，由於下午剛好進行對政府的時事質詢，因此內閣到齊。

勒莫因藉機向高等教育與研發部長艾策爾（Patrick Hetzel）、生態轉型部長潘尼耶-胡納歇（Agnès Pannier-Runacher）、交通部長杜洛佛耶（François Durovray）等政府官員介紹訪團，也有多位議員主動上前向訪團致意。

據了解，訪問團明天將有多場和參議員以及國民議會議員的會面，也將拜會參議院副議長。此外，一行人也將會見「數位前瞻」以及「兩性平權」代表團的主席，推進雙邊合作。

江啟臣告訴中央社，國會交流這幾年大幅進展，包括參議院友台小組人數增為3倍，從20到60位參議員。「法方很積極，希望雙邊國會交流制度化，定下互訪機制，每年都能當面對話」。

江啟臣表示，除台灣國際參與外，假訊息因應、台海穩定都是雙方交流議題。「法國最近又派軍艦來，表達對台海穩定及區域和平的關心與關切」，也透過「7年建軍法」成為全球第一個以立法方式保衛台海自由航行權的主要國家，都是法國支持台灣的具體行動。

國際局勢變幻莫測，即將上任的美國總統川普（Donald Trump）將對歐洲和法國在烏克蘭以及貿易等議題上帶來什麼影響，同樣是雙邊交流重點。

「面對不確定性，對歐洲、法國、台灣都會有直接、間接的影響，也必須共同面對。在因應變化上，若能跟歐洲、法國合作，一方面是挑戰，另一方面也能是機會。透過國會交流，就是在形塑未來合作的可能」。

法國媒體時有報導台灣立法院爭議不斷。中央社提問，立院歧見頗深，是否影響台灣向國際釋放的團結訊息。

江啟臣指出，立院3黨不過半，雖內部議題有時難以妥協，「但當面對外部共同挑戰時，尤其事關台灣利益時，我認為大家最後都還是願意團結在台灣之下」。

中國不滿台灣與外國的國會外交早非新鮮事，認為互訪是種挑釁作為，法國議員也曾為此接到中方干涉。

對此江啟臣強調，「台灣作為主權國家，國會代表人民，和他國國會進行交往是天經地義的，我不覺得這是挑釁，這本來就是國會議員該做的事，甚至不該分任何黨派。內部大家吵吵鬧鬧、意見不同、政黨競爭，但對外走出去，大家就是一致的，目標只有一個，為人民、國家的利益，為台灣的利益」。

勒莫因在參議院外接受中央社訪問時則表示，這是法台強化關係的好時機，「是深化議題的好機會，當然尤其是國際議題」。

勒莫因說，且正值美國總統大選剛落幕，共和黨川普回鍋，「我們討論這對歐洲、亞洲、台灣的影響」。兩方也探討共同利益，如經濟、創新、高等教育、文化、能源、環境氣候等，「討論很多、很密切」。

中央社提問法國是否將與美國在印太地區合作，勒莫因回覆，法國屬於印太國家一員，在印太地區擁有領土和印太戰略，「我們很重視自由航行權，法國船艦最近剛穿越台灣海峽，用行動落實航行自由」。

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他指出，自從美國把軸心轉向印太地區，就對該區局勢非常關注。他表示，歐洲和美洲都有自身利益，「但能確定的是，我們有共同堅持，就是對於穩定以及對（台海）現狀的維持。世界許多地方都已經飽受摧殘，不應再增混亂」。

支持台灣參與國際組織也是台法國會議員討論的重點。「法國藉機表達對台灣支持國際組織的支持，這些議題涉及全球，每個人應該都要能夠參與。特別是台灣Covid-19期間的管理政策非常傑出，所以參議院會定期重申挺台參與國際，世界上許多國會也都是同樣的方向」。（編輯：唐佩君）1131114

立法院副院長江啟臣等共6位立委13日與法國參議員會面後，隨即來到參議院。生態轉型部長潘尼耶-胡納歇（右1）也向訪團致意，期待兩國深化能源與生態方面的合作。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年11月14日

參議院友台小組主席勒莫因13日接待立法院副院長江啟臣等立委的訪團，並藉參議院議事機會，向高等教育與研發部長艾策爾（右1）等重要內閣成員介紹台灣訪團，駐法大使郝培芝（藍衣者）陪同。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年11月14日