立院朝野協商共識 司法院人事同意權案12/24表決

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（中央社記者王承中、王揚宇台北14日電）立法院朝野黨團今天協商司法院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括12月2日舉行人事同意權案的公聽會等，也決定審查完畢後，於12月24日行使同意權案記名投票表決。

民國105年11月1日就任的司法院大法官並為院長許宗力、大法官並為副院長蔡烱燉，以及大法官許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元，任期於今年10月31日屆滿。

為使大法官任期銜接，發揮憲政功能，總統賴清德依據中華民國憲法增修條文第5條規定，提名包含正、副院長在內的7位大法官人選，咨請立法院同意。

立法院長韓國瑜今天主持朝野協商，討論司法院人事同意權案審查時程，民進黨團希望用院會的時間處理，因為現在各委員會正加緊審查總預算案，且委員會還要因應4大預算案與NCC、公平會人事同意權案，但在野黨團認為這會嚴重壓縮院會處理法案的時間，雙方意見分歧。

經韓國瑜居中協調、各黨團溝通後，最終達成共識，並簽署協商結論，包括12月2日舉行司法院人事同意權案公聽會，由各黨團推薦學者專家代表7人參加，由國民黨團推薦3人、民進黨團推薦3人、台灣民眾黨團推薦1人。

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此外，12月10日改開全院委員會，並與12月11日、12月12日合併為一次會。12月10日上午審查司法院長被提名人，下午審查司法院副院長被提名人；12月11日、12日審查大法官被提名人，每位被提名人各由7位立委進行詢答，由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、台灣民眾黨團推派1人代表進行。審查完畢後，於12月24日院會上午行使同意權案記名投票表決。

協商結論提到，投票時，司法院長、副院長及5位大法官被提名人併為一張同意權票。各黨團如有關於司法院長、副院長及大法官被提名人的書面問題，於11月28日中午前送至議事處彙整，並由立法院函送提名機關轉致被提名人，以利後續審查的進行。（編輯：蘇志宗）1131114