吳志中午宴丹麥議員訪團 盼持續關注中國對台威脅

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）外交部政次吳志中今天午宴丹麥國會議員訪團時表示，盼丹麥持續關注中國對台威脅，並為台發聲；丹麥議員拉森說，返國後將力促丹麥政府加強對台灣及台海議題的重視。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中今天午宴歡迎丹麥資深國會議員、前議長凱爾斯加德（Pia Kjærsgaard，另譯：柯絲高）所率訪團，成員包括議員亞斯（Kim Aas）、拉森（Steffen Larsen）、必約恩（Mikkel Bjørn），以及丹麥人民黨政治顧問托魯（Henrik Thorup），雙方就區域情勢、人工智慧應用及應對假訊息等議題交換意見。

吳志中表示，中國近年來不斷加強對台威脅力道，對區域和平穩定帶來嚴重挑戰，台灣將在維持主權及台海和平現狀的前提下與中國互動，近年歐洲各國開始加強與台灣的關係，而台灣與丹麥為理念相近的民主夥伴，在氣候變遷、人權等議題上具有潛在合作空間，盼丹麥持續關注中國對台威脅，並能在國會或國際場域為台灣發聲。

凱爾斯加德表示，台灣與丹麥在多項議題上可相互學習，雙邊持續交流至關重要；亞斯指出，台丹應提升雙邊合作，返國後將力促丹麥政府加強對台灣及台海議題的重視。

拉森則指出，丹麥時常遭受來自俄羅斯假訊息干擾，對台灣如何應對中國資訊戰威脅甚感興趣，並強調歐盟各國應建立產業自主性及分散投資風險，勿使國家經濟發展受控於特定國家。

外交部表示，丹麥是台灣近年在離岸風電等綠能產業上的重要夥伴，更是歐洲對台投資第2大國，雙邊經貿關係密切，希望未來在既有良好的基礎上，持續拓展合作交流領域，共同應對氣候變遷與威權主義擴張等全球挑戰。（編輯：林克倫）1131114