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民眾黨通過 柯文哲請假延3個月至明年2/28

2024/11/18 16:08（11/18 16:14 更新）
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民眾黨主席柯文哲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北18日電）民眾黨主席柯文哲請假3個月期限將屆，中央委員會今天開會因應。民眾黨中央委員林富男說，14位委員一致通過，柯文哲繼續請假3個月到2025年2月28日，黨務由緊急應變小組3位共同召集人處理。

柯文哲8月29日為政治獻金風波鞠躬致歉，並宣布請假3個月靜候調查，但隔天旋即因京華城案遭檢廉約談，9月5日遭羈押禁見，台北地方法院11月1日裁定延長羈押2個月。因柯文哲請假3個月將屆滿，加上仍羈押禁見，外界關注是否產生代理黨主席。

民眾黨下午召開中央委員會，民眾黨秘書長周榆修、中央委員林富男、中評會主委李偉華，以及民眾黨立委黃國昌、吳春城、陳昭姿等人舉行會後轉述記者會。

民眾黨發言人吳怡萱說，會中處理中央委員張凱鈞、江和樹、李國璋提案「柯文哲遭政治追殺，提請柯文哲繼續請假3個月」。林富男表示，出席委員14位，一致通過柯文哲繼續請假3個月，到2025年2月28日止。

會中處理另項提案「在柯文哲繼續請假期間，民眾黨仍處於緊急狀態，由中央緊急應變小組3位共同召集人合議代行職務，持續運作」。林富男指出，14位委員一致通過，由緊急應變小組3位共同召集人共同處理黨內一切政務。（編輯：謝佳珍）1131118

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