柯文哲繼續請假3個月 民眾黨：沒有代理主席問題

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（中央社記者陳俊華台北18日電）民眾黨今天決議，黨主席柯文哲繼續請假3個月。民眾黨中央委員林富男表示，中央委員會是黨內最高權力機構，會委請律師將決定事項、結論轉達給柯文哲，全黨團結一致，沒有代理主席的問題。

柯文哲8月29日為政治獻金風波鞠躬致歉，並宣布請假3個月靜候調查，但隔天旋即因京華城案遭檢廉約談，9月5日遭羈押禁見，台北地方法院11月1日裁定延長羈押2個月。

台灣民眾黨今天下午召開中央委員會，秘書長周榆修、中央委員林富男、中評會主委李偉華，以及民眾黨立委黃國昌等人舉行會後記者會。林富男表示，14位委員一致通過，柯文哲繼續請假3個月，截至2025年2月28日，並由緊急應變小組3位共同召集人處理黨內一切政務。

媒體詢問，若柯文哲遭起訴且仍被羈押，是否會繼續延長請假。林富男回應，民眾黨是有制度的政黨，主席再請假3個月，3個月後的事情不需提前揣測，希望賴清德政府不要透過政治手段羈押柯文哲、趕快釋放柯文哲，全世界都在看到底要押多久，「押越久我們越團結」。

柯文哲「被請假」是否問過本人意願，林富男說明，柯文哲正被政治迫害、羈押禁見，還禁止通信，沒辦法取得柯文哲的看法。但民眾黨最高權力機構是中央委員會，今天全體共14位中央委員，一致通過柯文哲繼續請假3個月，會把中央委員會決定事項、結論，委請律師轉給柯文哲。

林富男指出，民眾黨全體黨員同志、小草們都在等待柯文哲趕快歸來，繼續領導台灣民眾黨，「台灣民眾黨沒有代理主席的問題」，會由緊急應變小組3位共同召集人代行職務，不會有多頭馬車，團結一致、從來沒有意見相左，中央委員會每週三如常運作。

媒體詢問，黨內有改選黨主席聲音，也有人點名黃國昌參選黨主席。黃國昌強調，柯文哲正遭到賴清德政府羈押，全體中央委員一致通過柯文哲繼續請假3個月，外界所有見縫插針的事，請適可而止。全黨上下團結一致、黨務正常運作，呼籲賴清德政府早日釋放柯文哲。

至於明年2月28日是否是柯文哲請假黨主席職務的最後期限，林富男表示，依黨章規定，主席因故不能執行職務6個月才要改選黨主席，現在柯文哲是請假，且是被政治迫害，「當然請假6個月」。

李偉華提到，外界對黨章有些錯誤認知，黨章第16條規定主席因請辭或因故不能行使職權時，才由中央委員互推代理黨主席，推出代理黨主席後的6個月內完成黨主席補選，「不是請假6個月滿就不能再請」，黨章並沒有對請假期限做限制。

另外，台中市政府顧問蔡壁如日前指出，民眾黨「廟小妖風多」，認為黨主席應全台跑透透、多接地氣，遭質疑黨內是否有雜音。

林富男強調，民眾黨有自己步調，會依黨章規定穩穩地走，絕對不會走錯路。至於外界怎麼批評，謠言止於智者，對民眾黨不了解的或是要傷害民眾黨的人，請適可而止，這種是沒有必要的言論。（編輯：張若瑤）1131118