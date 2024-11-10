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京華城案陳佩琪被約談後再發文 公布與柯文哲10年收入總額

2024/11/10 13:47（11/10 14:01 更新）
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前台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北10日電）北檢偵辦京華城案，前台北市長柯文哲的太太陳佩琪日前2度以證人身分被檢方約談。她今天再次於臉書發文，公布這10年間她與柯文哲的收入總額，並強調這是每年報稅留下憑據所抄錄下來。

陳佩琪公布與柯文哲收入總額時間點從104年至112年。

北檢偵辦京華城案，自今年8月底起陸續發動數波搜索約談，已聲押柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。目前共20多人列為被告，陳佩琪日前2度以證人身分被約談。

陳佩琪昨天才透過臉書為柯文哲抱屈，說最近她整理柯文哲的桌子，發現一張幕僚給柯文哲的單子，上面記錄柯文哲當台北市長8年，市長特支費約新台幣700萬到800萬元，全部都給員工當績效獎金用。

陳佩琪表示，把柯文哲說成一個見錢眼開、收受賄賂的貪污犯，什麼錢都要拿，根本是在羞辱毀滅，「我不服，我抗議」；夫妻本是同林鳥，大難來時永不散。

陳佩琪今天再次透過臉書發文，轉發今年9月12日她舉行記者會所講的內容，陳佩琪表示，當天她是說明民國108年到112年這5年，她所有可運用的現金，也是她這5年間存款的來源。

陳佩琪說，附上這10年來他們夫妻的收入總額，是每年報稅留下的憑據所抄錄下來，當天記者會時尚未收集完全，今天一併公布。

根據陳佩琪公布的收入總額分別為「104年735.2963、105年751.5865、106年629.0905、107年772.3163、108年697.9943、109年655.5667、110年703.6252、111年909.7749、112年542.3236」，她特別標註單位為萬元。

陳佩琪解釋，7日當天的約談約在中午12時結束，「檢察官問我有沒想要再說的，我說有，我有話要說，他還問我要列入筆錄嗎？我說想，我要列入，他也答應了，說要幫我寫入，於是有了昨天臉書上前半段我寫的那些話。」（編輯：林淑媛）1131110

#陳佩琪
#北檢
#柯文哲
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