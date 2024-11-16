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民眾黨主席是否改選 麥玉珍：主席說的算

2024/11/16 16:55（11/16 17:01 更新）
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民眾黨主席柯文哲至今仍因案羈押中，大批支持者發起「寧靜舉牌『台灣大道百人隊伍遊行』活動」，近百人16日下午從台中火車站集結出發，沿著台灣大道行進表訴求。中央社記者趙麗妍攝 113年11月16日
民眾黨主席柯文哲至今仍因案羈押中，大批支持者發起「寧靜舉牌『台灣大道百人隊伍遊行』活動」，近百人16日下午從台中火車站集結出發，沿著台灣大道行進表訴求。中央社記者趙麗妍攝 113年11月16日
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）民眾黨主席柯文哲請假3個月期限將屆，中央委員會18日將開會因應。民眾黨立委麥玉珍今天參加「寧靜舉牌」遊行活動，關於黨主席是否改選或繼續請假，她表示，「主席說的算」。

柯文哲8月29日為政治獻金風波鞠躬致歉，宣布請假靜候調查，隔天旋即因京華城案遭檢廉約談，9月5日遭羈押禁見，台北地方法院11月1日裁定延長羈押2個月。因柯文哲請假3個月將屆滿，加上仍羈押禁見，民眾黨18日下午召開中央委員會討論是否產生代理黨主席。

挺kp台中萌蛙陸戰隊今天發起寧靜舉牌「台灣大道百人隊伍遊行」眾集活動，麥玉珍也現身遊行行列，她接受媒體聯訪，關於黨主席是否重新改選或繼續請假，麥玉珍說，主席還在一天，主席說的算，大家會尊重主席的決定。

寧靜舉牌「台灣大道百人隊伍遊行」眾集活動今天下午近百人在台中火車站集結出發，支持者高舉「放人」「押人取供」等牌子，遊行形式以無聲的力量傳達訴求，出發前支持者高喊「司法要正義、程序要公平」。遊行路線將沿著台中市台灣大道行進。（編輯：謝雅竹）1131116

台灣民眾黨支持者16日在台中發起「寧靜舉牌『台灣大道百人隊伍遊行』活動」，盼以無聲的力量傳達訴求，與會者高舉「放人」旗幟、手持「押人取供」等標語從台中火車站前出發。中央社記者趙麗妍攝 113年11月16日
台灣民眾黨支持者16日在台中發起「寧靜舉牌『台灣大道百人隊伍遊行』活動」，盼以無聲的力量傳達訴求，與會者高舉「放人」旗幟、手持「押人取供」等標語從台中火車站前出發。中央社記者趙麗妍攝 113年11月16日
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柯文哲黨主席請假3個月將屆滿 黃國昌支持繼續請假
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