柯文哲黨主席請假3個月將屆滿 黃國昌支持繼續請假

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（中央社記者郭建伸台北16日電）民眾黨主席柯文哲請假3個月期限將屆，中央委員會18日將開會因應，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，支持柯文哲繼續請假；對於外傳柯文哲曾點名他接任，黃國昌表示，他沒聽過這個說法，目前黨主席就是柯文哲。

柯文哲8月29日為政治獻金風波鞠躬致歉，並宣布請假3個月靜候調查，但隔天旋即因京華城案遭檢廉約談，9月5日遭羈押禁見，台北地方法院11月1日裁定延長羈押2個月。

據了解，由於柯文哲請假3個月將屆滿，加上仍羈押禁見，外界關注是否產生代理黨主席，民眾黨將於18日下午召開中央委員會會商。

黃國昌今天上午受訪時表示，他先前在中央委員會曾表達看法，支持尊重柯文哲的意願，讓柯文哲能繼續請假，但最困難的是他們不知道柯文哲現在的想法；若屆時做成決議，也必須要思考有什麼合法的傳遞途徑讓柯文哲知道。

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹表示，他先前就主張柯文哲延長請假，也會力促中央委員會達成決議。

媒體報導，民眾黨不分區被提名人李貞秀指出，今年4月柯文哲曾透露若健康有狀況，就是黃國昌接任。對此，黃國昌表示，他沒聽過這個說法，目前黨主席就是柯文哲，而柯文哲現在在土城看守所落難，他要提醒所有民眾黨的黨公職，應該在自己工作崗位上，把各自工作做好，不要辜負每張選票的期待。（編輯：黃瑞弘）1131116