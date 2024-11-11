京華城案柯文哲遭延押2個月 確定不提抗告

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（中央社記者林長順台北11日電）台北地檢署偵辦京華城案，聲請延押前台北市長柯文哲，台北地方法院11月1日裁定延長羈押2月。柯文哲委任律師今天表示，柯文哲決定不提抗告。

北檢偵辦京華城案，今年9月5日聲請羈押禁見柯文哲獲准，柯文哲委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘發表聯合聲明指出，柯文哲表示不願抗告，請檢察官於2個月羈押期間內，窮盡一切調查義務，柯文哲會盡力配合調查等語。

由於羈押期限將至，檢察官於10月25日向北院聲請延押。北院認為，柯文哲涉犯貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑之罪，有事實足有湮滅證據、勾串共犯證人及逃亡之虞，11月1日裁定延長羈押2個月。

除了柯文哲外，北檢日前已陸續聲請延押前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇獲准，3人均提起抗告，台灣高等法院均駁回確定。（編輯：戴光育）1131111