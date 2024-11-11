本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日相指名選舉第1輪無人過半 石破茂、野田佳彥進第2輪決選
首頁 / 社會
京華城案
新聞專題
京華城案3/300
首頁 / 社會

京華城案柯文哲遭延押2個月 確定不提抗告

2024/11/11 14:17（11/11 15:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地檢署偵辦京華城案，10月16日提訊在押的前台北市長柯文哲（右）。中央社記者謝佳璋攝 113年10月16日
台北地檢署偵辦京華城案，10月16日提訊在押的前台北市長柯文哲（右）。中央社記者謝佳璋攝 113年10月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北11日電）台北地檢署偵辦京華城案，聲請延押前台北市長柯文哲，台北地方法院11月1日裁定延長羈押2月。柯文哲委任律師今天表示，柯文哲決定不提抗告。

北檢偵辦京華城案，今年9月5日聲請羈押禁見柯文哲獲准，柯文哲委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘發表聯合聲明指出，柯文哲表示不願抗告，請檢察官於2個月羈押期間內，窮盡一切調查義務，柯文哲會盡力配合調查等語。

由於羈押期限將至，檢察官於10月25日向北院聲請延押。北院認為，柯文哲涉犯貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑之罪，有事實足有湮滅證據、勾串共犯證人及逃亡之虞，11月1日裁定延長羈押2個月。

除了柯文哲外，北檢日前已陸續聲請延押前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇獲准，3人均提起抗告，台灣高等法院均駁回確定。（編輯：戴光育）1131111

#應曉薇
#北院
#北檢
#沈慶京
#柯文哲
#彭振聲
#京華城案
#鄭深元
延伸閱讀
京華城案陳佩琪被約談後2度發文 議員指動機可疑京華城案陳佩琪被約談後再發文 公布與柯文哲10年收入總額北檢複訊後請回 黃珊珊：配合偵查不公開無法轉述京華城案 北檢再傳黃珊珊作證
柯文哲
京華城案遭延押2個月 柯文哲抗告最後期限11/11陳佩琪：不服柯文哲被說成貪污犯 大難來時永不散
彭振聲
京華城案沈慶京提抗告遭駁回 延長羈押確定京華城案彭振聲提抗告遭駁回 延長羈押確定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
京華城案遭延押2個月 柯文哲抗告最後期限11/11
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：