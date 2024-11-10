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京華城案陳佩琪被約談後2度發文 議員指動機可疑

2024/11/10 17:44（11/10 17:56 更新）
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陳佩琪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北10日電）北檢偵辦京華城案，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪2度以證人身分被約談。她連2天發文抱屈及公布近10年夫妻收入總額。北市議員林延鳳今天說，恐為自保而切割柯文哲，動機可疑。

台北地檢署偵辦京華城案，自今年8月底起陸續發動數波搜索約談，已聲押柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。現有20多人列為被告，陳佩琪日前2度以證人身分被約談。

陳佩琪繼昨天在臉書發文為柯文哲抱屈後，今天再度發文，公布夫妻2人自民國104年至112年的收入總額，並強調這是每年報稅留下憑據所抄錄下來資料。

對此，民進黨台北市議員林延鳳今天表示，陳佩琪在檢方訊後連2天在臉書發文，不顧踩到偵查不公開紅線和公開串證疑慮，恐怕是陳佩琪拜訪反洗錢的專業律師所給予的建議。

林延鳳認為，陳佩琪應是意圖想用檯面上的薪資收入，掩蓋其根本不知道柯文哲私下所收受相關政治獻金或不法金流，藉此切割柯文哲，並意圖保住自己和3名子女，在未來面對洗錢可能轉為被告的疑慮，可見其動機可疑。（編輯：李錫璋）1131110

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京華城案陳佩琪被約談後再發文 公布與柯文哲10年收入總額
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