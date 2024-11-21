普拉伯沃重經貿 印尼學者：台灣可藉科技業增進關係

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（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）印尼前外交官朱瑪拉表示，總統普拉伯沃將持續積極且自由的傳統外交政策，但更會重視國防領域及國際參與，並積極推動經貿外交。另有學者指出，台灣可藉由進步的半導體業，增進與印尼和東南亞的關係。

印尼建國五原則意識形態發展局（BPIP）戰略專家、前外交官朱瑪拉（Darmansjah Djumala）今天出席印尼智庫哈比比中心（Habibie Center）舉行的「引領印太未來」的國際研討會，分析10月剛上任的總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的外交政策。

他表示，普拉伯沃將繼續過去印尼自由且積極的傳統外交政策，與他國保持友好關係，不過由於他曾是軍人和商人的背景，「將更重視國防安全、國際參與、以及經濟和貿易」。

朱瑪拉指出，在普拉伯沃的領導下，印尼將加強國防能力，維護國家利益以受他國尊重，另外也會透過應對地緣政治及增加經濟利益發揮領導角色。

他補充：「自由的外交政策並不代表（印尼）保持中立，印尼會選擇對國家有利益的一方。」

出席論壇的印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）執行主任尤塞（Yose Rizal Damuri）接受中央社訪問，他指出，普拉伯沃在外交上重視經貿，印尼有數十萬移工在台灣工作，對印尼國內經濟有所貢獻，因此他相信「這種（雙方）經濟上的關係會繼續維繫」。

他說：「印尼和台灣在政治外交上不會提升，但仍會與台灣維持經濟和商業上的關係。」

尤塞表示，印尼政府將會優先考慮經貿關係，而非以經濟貿易為手段的外交關係，因此台灣或許可以透過提供科技合作如提供半導體技術，以繼續在經貿上與印尼保持關係。

他向中央社強調：「別指望能在政府層級上做到（經貿合作），而是要在民間繼續推動這樣的關係。」並補充說，他認為台灣與印尼雙方仍存在許多合作機會。

出席研討會的台灣政治大學越南籍研究員陳氏夢泉（Tran Thi Mong Tuyen）也提出類似看法。

她表示，東南亞是全球第2大半導體設備出口國，各國也相當重視半導體發展，如「印尼製造4.0」策略涵蓋半導體製造；菲律賓透過免稅和基礎設施，希望吸引半導體公司進入其經濟特區；而越南則是希望2050年成為半導體產業的主要參與者。

陳氏夢泉告訴中央社，台灣半導體產業發展進步，因此能在教育領域上增進與東南亞國家的關係，像是培育東南亞人才，及與當地教育機構合作，協助東南亞國家發展半導體產業。

另外，因東南亞大部分國家是開發中國家，因此需要外國投資，而「台灣已是許多東南亞國家的主要投資國，這會是個很好的起點，可持續透過投資，增進與東南亞的關係」。

她向中央社表示：「教育或經貿（合作），這種與東南亞國家的非正式外交，是完全沒問題的。」

不過，陳氏夢泉也提到台灣與東南亞合作可能面臨的挑戰，像是包括來自美國、韓國、日本和歐盟的競爭，因為「這些國家的投資也正轉移至東南亞，以減少對中國的依賴」。

她建議東南亞國家為擁有多元的經濟夥伴及擴大經濟發展，應加強與台灣的關係，特別是半導體產業。（編輯：田瑞華）1131121