刪中國現代史改世界史 國防部：尊重軍校自治

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（中央社記者吳書緯台北3日電）傳出國軍各軍事院校將刪除「中國現代史」課程改為教授「世界史」，國防部今天表示，國軍所屬軍事院校依大學法享有學術自由與自治，課程訂定需經各校的課程設計審查委員會審議，國防部尊重學校審議結果。

聯合報昨天報導，國防部法律司、參謀本部人事參謀次長室與各軍官學校高階軍官在陸軍官校開會決議，各官校通識教育將刪除「中國現代史」課程，改為「世界歷史」。

國防部今天召開例行記者會，人次室人才培育處處長傅政榮少將表示，人次室主要是針對各軍事院校訂定下學年度教育計畫時召集各學校研討，提醒各校院在訂定計畫時適時檢視，有沒有不符實際效益以及過時課程。

傅政榮表示，國軍所屬軍事校院自民國88年起也受「大學法」規範，所以也享有學術自由、自治，不會因為校、院長個人，或者司令部、國防部而逕自調整課程，各軍事院校的課程調整，會依照各校院納入課程設計審查委員會審議，審議結果呈校、院長核定，並且依司令部送到國防部核備，納入次年度授課計畫。

針對報導所指「中國現代史」課程改為「世界歷史」，傅政榮指出，針對現有國文、英文、中國現代史等課程調整，國防部並沒有指導必要，因為這是大學自治以及學術自由，需要經過各校院的課程設計審查委員會審議，才可以訂定課程，且審議會是超然機構，有外聘專家、學者以及學生代表、老師、系上幹部，由校、院長主持，所以課程並非由校、院長個人、司令部、國防部等就可以調整。

傅政榮舉例，英文、中國現代史等課程，國軍各院校的教授課程、教材、學分也不一樣，例如英文課程，陸軍官校是6學分、海軍官校10學分、空軍官校8學分，且教材也不是國防部律定，例如中國現代史教材，陸軍官校是由東華書局出版的「中國現代史略」，海軍官校的教材由三民書局出版的「中國現代史」，對於國軍各院校的課程增刪調整，國防部尊重學校審議結果。

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國防部平安新村教保中心日前發生教保員不當對待及性猥褻事件，國防部資通電軍指揮部11月30日表示，基於委辦單位立場，除配合依法調查並依規定裁定契約終止，後續將請教育部國教署協助辦理重新招標作業，以維學童受教權益與安全。

資通電軍指揮部政戰主任胡錦龍上校今天指出，台北市教育局11月20日已經發文，國防部會在12月10日之前完成解約動作，明天將召開三方會談，由教育部來主導，針對法人、台北市教育局、國防部以及家長參與，討論學童安置計畫。（編輯：張均懋）1131203