入選BBC全球百大傑出女性 黃捷：讓世界看見台灣

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（中央社記者張已亷高雄3日電）民進黨立委黃捷入選英國廣播公司（BBC）公布的全球百大傑出女性。她表示，這是首次台灣有政治人物上榜，感謝BBC肯定，讓她有機會透過政治家角色，讓世界看見台灣。

黃捷這次入選BBC全球百大傑出女性（BBC 100 Women 2024，或譯巾幗百名），她在臉書（Facebook）發文指出，BBC百大女性今年主題是「破碎的世界」，反映世界各地正經歷嚴重衝突、人道主義危機和政治動亂。

黃捷提到，BBC來信時特別詢問她，「女性如何在混亂局勢中找到生存下去的韌性？」她認為，「真正的韌性，擁抱多元」，「當我們納入越多不同聲音，我們就越強大，特別是那些曾被視為弱者的對象，包括女性與LGBTQ+。」

黃捷指出，BBC除了關注她是首名LGBTQ身分的國會議員，也報導她在台灣推動的3項立法，包含推動人工生殖，保障單身女性及女同志生育權、改善月經貧窮問題及對抗數位性暴力。

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黃捷表示，這次入選也明確向世界傳達出台灣重視人權價值及追求民主，雖然台灣正經歷政治衝突與民主危機，但台灣人堅毅的韌性帶著國家走到這一步。

黃捷說，未來她會繼續為民主與人權價值努力，在國際上為台灣、為性別權益發聲，「我始終相信，人權不僅僅是本來就應該做的事，更是台灣接軌國際的語言、突破外交限制的手段，也是我們和中國最大的差別。」（編輯：李淑華）1131203