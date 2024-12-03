BBC公布2024年百位女性名人榜 黃捷入選

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）公布2024年全球100名既能啟發人心又具影響力的女性，台灣民主進步黨籍立法委員黃捷進榜，日本藝人渡邊直美、華人電影導演趙婷等也獲選。

BBC透過這份名單表彰今年憑藉韌性，在一個不斷變動的世界中推動變革的女性。以下摘列其中數人。

台灣政治人物黃捷

BBC提到黃捷時寫道，她以提倡性別平等聞名，今年1月當選立委，成為台灣第一位公開LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒等）身分的立委，創下歷史。

她在政治生涯中推動重大改革，包括倡議單身女性和女同性戀伴侶有權獲得生育治療，並強調需要進一步法律來解決月經貧窮問題。

黃捷於2023年出櫃後，曾公開談到自己面對的抨擊。身為深偽色情受害者，她提倡強化現有法規以打擊數位性暴力。

日本藝人渡邊直美

BBC指出，渡邊直美是日本最有名的網路紅人之一，為日本新一代女藝人鋪路。

她突破了由男性主宰日本喜劇的障礙，在作品中演出主要女性角色，並創造大受歡迎的小品。

她也為改變日本人在體型上的刻板印象做出貢獻，引領正面看待身體的「豐滿可愛」運動。她也推出日本最早提供大尺碼服飾品牌之一。

渡邊直美在日本影視圈獲得成就後，已移居美國，進軍全球喜劇舞台。

華人電影導演趙婷

導演兼作家趙婷是第一位獲頒奧斯卡金像獎最佳導演獎的非白人女性。

她出生於中國北京，後來移居英美。她形容自己屬於游牧民族，並以此為題拍攝出得獎作品「游牧人生」（Nomadland）。

趙婷執導的作品涵蓋早期的原住民社群議題和漫威電影宇宙（MCU）的「永恆族」（Eternals），她對於將人類聯繫在一起的事物懷有極大興趣。

她今年忙著執導改編自小說家歐法洛（Maggie O'Farrell）作品「哈姆奈特」（Hamnet）的電影，將於2025年上映。

法國性侵受害者畢立可

畢立可（Gisele Pelicot）放棄匿名權，將自身遭遇公之於世，成為勇氣和韌性的象徵。

她的前夫承認結婚時曾下藥性侵她，後來又招攬數十名男子對她下手。多數涉嫌性侵的場面都被拍攝下來。

畢立可身為受害者，依法有權匿名，但她卻要求公開審判並播放影片，將「恥辱」從受害者轉移到被告身上。

在審理進行到最終階段之際，全球許多女性都受到畢立可啟發，她希望此案能改變法國的法律和看待性侵與合意的態度。

韓國女子手槍射擊運動員金藝智

今年，魅力和運動成就讓金藝智（Kim Yeji，音譯）獲得全球關注。

她在巴黎夏季奧林匹克運動會女子射擊10公尺空氣手槍項目獲得銀牌，並在出征奧運前數月刷新女子25公尺手槍項目的世界紀錄。

她的影片很快就在社群媒體上瘋傳，大眾不只頌揚她的技術，也讚美她冷酷的舉止、堅不可摧的專注力和戴上射擊眼鏡的科幻風格外型。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1131203