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蔣萬安：地制法已與現實脫節 新竹縣市應合併

2024/12/3 15:48
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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市長蔣萬安今天表示，內政部電信信令人口統計資料顯示，地方制度法等立法思維已與現實脫節，造成不公平的分配結果，「所以我一直認為新竹縣市應該要合併」。

蔣萬安今天上午主持台北市政府市政會議，與會人士會後轉述，會中蔣萬安提及電信信令人口統計資料指出台北市日、夜間活動人口數皆超過設籍人數，顯示地方制度法、財政收支劃分法的立法思維已經與現實脫節、無法符合實際狀況，會造成很多不公平的分配結果。

蔣萬安為此指示台北市副市長張溫德統籌各局處依據電信信令人口統計資料規劃政策，跳脫傳統設籍人口數的思維，讓外界清楚看見市府提供大量的公共服務，卻得到不符合現狀的財源分配結果。

蔣萬安進一步表示，同樣依據電信信令統計資料，新竹縣、市也是日間人口數遠大於設籍人數，因為高科技產業聚集創造大量就業機會，許多人是從周邊縣市通勤上班，「所以我一直認為新竹縣市應該要合併，成為第7個直轄市」。

蔣萬安說，新竹科學園區的貢獻大家有目共睹，半導體產業已不只是護國神山，更是全世界供應鏈不可或缺的一環，所以如果新竹縣市合併，相信能帶來更多發展潛力及成果。

蔣萬安指示台北市財政局積極向立法院各委員反映現況，應檢討並重新修訂財劃法，以更符合地方實際需求。

民進黨立法院黨團總召柯建銘曾在民國110年提出地方制度法第4條修正草案，倡議新竹縣市合併升格，但當時在野黨團均反對。（編輯：戴光育）1131203

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