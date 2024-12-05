駐韓代表處正常運作 籲在韓民眾勿參與政治活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北5日電）韓國3日戒嚴又解嚴引發風波，美國駐韓大使館4日宣布因「局勢不穩」暫停常規領事服務。而台灣駐韓國代表處及駐釜山辦事處目前仍正常運作，但呼籲在韓民眾避免參與政治性活動。

韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，在4日國會通過撤銷後又解除戒嚴。美媒CNN報導，美國大使館發布旅行警告，敦促在韓旅遊的美國人謹慎行事，避免前往示威地區，4日取消所有「常規領事服務」。

對此，駐韓國代表處及駐釜山辦事處目前皆正常運作，駐韓國代表處在臉書發文表示，目前韓國社會及旅遊業運作尚屬正常，但仍提醒在韓民眾注意自身安全，避免參與當地政治性結社、集會及示威活動，並遵守韓國政府相關法令。

駐釜山辦事處則在臉書指出，韓國政情急遽變化，請注意相關訊息發展謹慎行動，避免接近或加入當地集會、示威、遊行隊伍，靠近或在軍事管制區內拍攝，以確保個人安全。

若在韓國遇到緊急情況，可聯繫駐韓代表處（韓國首爾市鍾路區世宗大路149號光化門大廈6樓 ），緊急聯絡電話為010-9080-2761；以及駐釜山辦事處（韓國釜山廣域市中區中央大路70號東遠大樓9F），緊急聯絡電話為010-4537-7961。（編輯：翟思嘉）1131205