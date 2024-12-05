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邱泰源：人工生殖法3週前就擬定代孕脫鉤 非急轉彎

2024/12/5 17:12（12/5 17:23 更新）
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（中央社記者郭建伸台北5日電）國健署宣布人工生殖法與代理孕母脫鉤處理，引發議論。衛福部長邱泰源今天在立法院備詢強調，沒有急轉彎，大約3週前就擬定脫鉤，並向行政院報告，版本完成後將送性別影響評估，預計12月底送往政院。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審人工生殖法，但國健署日前宣布代理孕母脫鉤處理，遭質疑政策大轉彎，引發外界關注。

國民黨立委陳菁徽在提案說明時表示，衛福部釋出人工生殖法草案時，她的病人對代理孕母合法化有所期盼，但這週的大轉彎卻讓這些人從天堂摔到地上，甚至有人為此憂鬱；子宮無法受孕明明是不分黨派的民生問題，最近卻變成政治問題，若要脫鉤，也不該無限期脫鉤，要求衛福部應明確說出立專法時間，才不會讓病人苦苦等待。

民眾黨立委陳昭姿指出，代孕法制化不是替任何人決定，更非覬覦別人的子宮，而是希望因病痛、性別或其他困難而無法生育者，有一條合法安全的路；有些人擔心代孕合法會導致犯罪，但台灣是法治國家，女性也有自主性，代孕法案不會讓女性被迫成為「代孕媽媽」，反而能協助更多人不必遠赴海外求子。

民進黨立委林楚茵提到，由於生理與技術差異，女性自體人工生殖的爭議比較少，在代孕全面合法化之前，應該讓單身女性、女性同婚者先走，未來將再繼續追求更完整的平等權益。

民進黨立委林宜瑾談及，代孕制度應將單身女性、女同志配偶脫鉤處理，先處理有共識條文，爭議部分則從長計議。民進黨立委林月琴則表示，生育是成年人的選擇與權利，但代孕牽涉到另一位女性的身體自主，挑戰倫理與進步價值，絕不能偷換概念。

陳昭姿質詢指出，邱泰源8月接受媒體專訪時還承諾，代理孕母要加速解禁，但日前民進黨立委開記者會後，下午衛福部就說代孕與人工生殖法脫鉤，邱泰源是否要對殷殷期盼的病患及男同志道歉。

邱泰源並未正面回應，僅強調衛福部一向保護人民健康，他也是醫界老兵，絕對站在照顧弱勢的立場，會持續蒐集各方意見。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時問，為何政府對人工生殖法態度倉促轉彎，是受到什麼影響。

邱泰源指出，衛福部今年5月14日預告草案後，就收到600多則意見，約有8成反對代孕，他們其實希望原本預告版本能多討論，因此一直處於研議；由於草案版本是以專章制定代孕法規，衛福部一直有規劃延後處理的方向，並沒有急轉彎。

楊瓊瓔詢問，沒有急轉彎的話，衛福部何時決定脫鉤。邱泰源回應，大概是3週以前。

至於政院是否知情，邱泰源表示，政府是一體，有向政院說明此事，政院表示尊重，脫鉤版本完成後就會送性別影響評估，預計12月底送往行政院。但政院版何時能送到立院，他坦言沒把握政院流程，若有任何進度會跟衛環委員會報告。（編輯：張若瑤）1131205

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邱泰源：代理孕母與人工生殖法先脫鉤 草案12月底送出
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