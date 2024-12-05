邱泰源：代理孕母與人工生殖法先脫鉤 草案12月底送出

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（中央社記者郭建伸台北5日電）國健署日前宣布代理孕母與人工生殖法脫鉤處理，引發外界關注。衛福部長邱泰源今天在立法院受訪表示，人工生殖法有一部分一直無法取得社會共識，歧異很大，因此先脫鉤處理，草案版本預計12月底前送出。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審人工生殖法，但國健署日前宣布代理孕母脫鉤處理，遭質疑政策大轉彎，引發外界關注。邱泰源今天在進入會議室前接受媒體訪問。

邱泰源表示，經過長時間專家會議以及爭取社會聲音，衛福部認為在人工生殖法有一部分有共識，有一部分一直無法得到社會共識，歧異很大；衛福部認為有共識、對人民有幫助的就先走，後續沒共識的再做社會溝通，因此先脫鉤。

媒體詢問何時會將脫鉤後的草案送到立法院。邱泰源表示，脫鉤的版本還是要走性平與行政的程序，衛福部會努力在12月底前送出。

此外，知名作家瓊瑤生前關心「善終權」，她在最後文字中，也提及人老後受疾病所苦的折磨。媒體詢問，安樂死是否可能在台灣推行。

邱泰源表示，當談到安樂死的時候，也要想一想是否對末期病人有好好照顧，例如癌症病人以疼痛的症狀最為嚴重，也因此不想活下去，但若能給予安寧緩和醫療的專業治療，疼痛可解除到90%，大部分的民眾就能生活比較正常。

邱泰源表示，世界各國在談安樂死時，一定先檢討安寧緩和醫療是否做得好，若安寧緩和醫療做得好，安樂死不是不存在，而是當作一個事件討論。

邱泰源表示，台灣的安寧緩和醫療水準是亞洲第一、世界第三，應好好善用台灣的安寧緩和醫療，好好對待重病病人，使他們沒有疼痛、肯定生命意義，並追求自然死亡的過程有品質，使生死兩相安。

邱泰源表示，病人選擇安樂死是因為太過疼痛，由於不是自然死亡，在病程時先結束生命，這個爭議比較多。（編輯：張均懋）1131205