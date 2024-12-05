本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴總統成首位進關島議會台灣總統 感謝友台決議將共同捍衛印太民主
首頁 / 政治
人工生殖法
新聞專題
人工生殖法1/16
首頁 / 政治

邱泰源：代理孕母與人工生殖法先脫鉤 草案12月底送出

2024/12/5 10:08（12/5 10:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北5日電）國健署日前宣布代理孕母與人工生殖法脫鉤處理，引發外界關注。衛福部長邱泰源今天在立法院受訪表示，人工生殖法有一部分一直無法取得社會共識，歧異很大，因此先脫鉤處理，草案版本預計12月底前送出。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審人工生殖法，但國健署日前宣布代理孕母脫鉤處理，遭質疑政策大轉彎，引發外界關注。邱泰源今天在進入會議室前接受媒體訪問。

邱泰源表示，經過長時間專家會議以及爭取社會聲音，衛福部認為在人工生殖法有一部分有共識，有一部分一直無法得到社會共識，歧異很大；衛福部認為有共識、對人民有幫助的就先走，後續沒共識的再做社會溝通，因此先脫鉤。

媒體詢問何時會將脫鉤後的草案送到立法院。邱泰源表示，脫鉤的版本還是要走性平與行政的程序，衛福部會努力在12月底前送出。

此外，知名作家瓊瑤生前關心「善終權」，她在最後文字中，也提及人老後受疾病所苦的折磨。媒體詢問，安樂死是否可能在台灣推行。

邱泰源表示，當談到安樂死的時候，也要想一想是否對末期病人有好好照顧，例如癌症病人以疼痛的症狀最為嚴重，也因此不想活下去，但若能給予安寧緩和醫療的專業治療，疼痛可解除到90%，大部分的民眾就能生活比較正常。

邱泰源表示，世界各國在談安樂死時，一定先檢討安寧緩和醫療是否做得好，若安寧緩和醫療做得好，安樂死不是不存在，而是當作一個事件討論。

邱泰源表示，台灣的安寧緩和醫療水準是亞洲第一、世界第三，應好好善用台灣的安寧緩和醫療，好好對待重病病人，使他們沒有疼痛、肯定生命意義，並追求自然死亡的過程有品質，使生死兩相安。

邱泰源表示，病人選擇安樂死是因為太過疼痛，由於不是自然死亡，在病程時先結束生命，這個爭議比較多。（編輯：張均懋）1131205

延伸閱讀
人工生殖修法草案進最後關卡性別影響評估 拚年底送政院人工生殖修法草案 國健署：代理孕母爭議大脫鉤處理人工生殖修法代理孕母脫鉤 醫界喜憂參半台灣人口推估總數持續下降 2039年老年占比超過30%瓊瑤生前關心善終權 衛福部：安樂死尚須共識專題／當死亡成為選擇：安樂死在台灣可行嗎？正反意見怎麼說？
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
人工生殖法將排審 同志團體籲應避免歧視與污名
172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：