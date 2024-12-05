立法院審代理孕母制度 婦團場外抗議退回法案

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，部分版本有代理孕母制度，台灣反代孕行動小組等多個婦女團體在立法院門口抗議，不滿強審社會沒有共識的制度，要求退回法案。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查各委員或各黨團擬具「人工生殖法部分條文修正草案」案，共計16個版本，其中國民黨立委謝衣鳳等人提案、陳菁徽等人提案、王育敏等人提案及國民黨黨團提案、民眾黨黨團提案等5個修法提案包含「代理孕母」相關條文。

代理孕母制度修法涉及女性人權議題，台灣原住民族青年公共參與協會理事長Savungaz Valincinan今天在抗議活動表示，原住民族家庭年所得至今仍比全國數據更低，過去有雛妓問題，若代孕通過恐導致女性子宮商品化，「第一波剝削對象可能就是經濟弱勢的原住民族女性。」

Savungaz Valincinan認為，代理孕母相關修法提案條文應該有更審慎的評估報告資料，如族群影響、性別影響、經濟影響等，以利做出更周全的考量，不應該倉促審議，避免當代理孕母制度強行通過，可能造成經濟弱勢女性迫於無奈經濟、家庭壓力，非自由意志決定使用身體。

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台灣反代孕行動小組發言人陳愷寧表示，國民黨與民眾黨提出代孕法案並不是「助人圓夢」或「女性選擇自由」，是仲介機構和生殖醫療機構主導的經濟活動；呼籲立法院不應一意孤行、強行排審未有社會共識的代孕法案，應退回法案，所有版本的人工生殖法修正草案應與代孕脫鉤處理。

台灣女人連線秘書長陳書芳說，更好保障代孕者與子女的制度並不存在，呼籲立即停止審查代孕法案。懷孕與生產都是有健康風險，甚至可能危及生命，持續有研究指出，代孕比非代孕具有更高的身心健康風險。這次修法缺乏全面考量，無視代孕者可能發生不可逆的健康傷害。

婦女新知基金會倡議部主任王筱涵提到，擁有小孩不是一種權利，聯合國「兒童權利公約」強調必須拒絕擁有小孩的權利，任何主張國家應保障「擁有小孩的權利」的宣稱，本身就違反兒童最佳利益，更何況透過代孕制度，可能侵害人權的政策一圓求子夢，顯而易見違反比例原則。（編輯：陳政偉）1131205