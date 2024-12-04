人工生殖法將排審 同志團體籲應避免歧視與污名

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）人工生殖法修正草案明天排審，同志團體今天發表聯合聲明說，立委各版本落差大，審議前應充分討論並整合，修法也應避免歧視與污名，也籲國健署應儘速提出有公民對話參與草案。

立法院衛環委員會明天將排審人工生殖法修正草案，台灣彩虹平權大平台協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會今天發表聯合聲明提出3點呼籲。

同志團體指出，立院目前各委員提出修正版本落差大，有的版本僅開放單身女性，有的版本主要開放女同志配偶，也有版本已納入代孕但限於已婚異性戀夫妻適用，在法案各版本歧異性高的狀態下，如何充分的討論至關重要。

同志團體說，明天的立院審議若能進入各版本的逐條文字審查，期盼立委們能在平等保障各方權益與基於兒童最佳利益的情況下，審慎處理各版本的整合討論。

同志團體也說，不同的多元需求都應該要看見，但審議應避免在討論中對於婚姻、對於性傾向的歧視與污名，也不應該用工具化的視角看待女性生殖角色，也期盼人工生殖法修法應在兼顧精卵捐贈者隱私保護同時，放寬子女知悉身世的時間點及知悉內容，更符合兒童發展權利及相關公約規定。

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同志團體最後強調，國健署應盡快提出版本，讓人工生殖法草案在立法院中可以持續推進，可以理解法案的研擬需要審慎考慮，在今年五月的法案公告期中，同志團體也送交了草案意見書，但未曾收到國健署的諮詢邀約。

同志團體說，近期衛福部國健署在對外發言中，方向立場快速轉變，新聞資訊不一致，導致民間及團體們無所適從，政策的公民討論也會難以聚焦，政策研擬過程應更具備透明公開性，才能讓民眾有所疑慮或擔憂的事情有更多充分討論的空間，這也是政府重要的責任所在。（編輯：陳政偉）1131204