瓊瑤生前關心善終權 衛福部：安樂死尚須共識

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（中央社記者曾以寧台北4日電）知名作家瓊瑤生前關心「善終權」，她在最後文字中，也提及人老後受疾病所苦的折磨。衛福部醫事司今天表示，積極安樂死尚須要社會共識，但盼持續透過安寧緩和、預立醫療決定，幫助大家減輕痛苦。

瓊瑤的臉書最後發文指出，當人老了，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間。這段時間可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨，萬一不幸，還可能成為依賴插管維生的臥床老人。由於她曾目睹那種慘狀，不想要那樣的「死亡」。

瓊瑤生前就曾因不忍丈夫平鑫濤失智插鼻胃管之苦，和繼子女隔空交火，引發安樂死討論。衛生福利部醫事司副司長劉玉菁說，積極安樂死相當於協助自殺，需要社會共識，雖有人倡議，但也很多人反對，且牽涉醫學倫理、宗教觀、哲學，目前社會上並沒有完全的共識。

對於尊嚴善終，劉玉菁表示，目前仍以推動病人自主權利法、安寧緩和療護等方向進行，就是希望透過此制度，從心理、身體、家庭、社會等方面，幫助大家減輕痛苦，若遭逢末期疾病、不可逆昏迷，即使無法表達意願，醫療需求和願望也都能被實現。

劉玉菁指出，國內簽署預立安寧緩和意願者已有102萬3860人、預立醫療決定簽署者累計共9萬1819人。

馬偕醫院安寧療護教育示範中心、精神科醫師方俊凱指出，有時人們執著安樂死，其實擔心的是長期臥床、沒有尊嚴，這些問題在台灣目前的病人自主權益法規範下都能獲得大幅度解決。

方俊凱說，1990年代澳洲北領地曾通過地方法案，以尊嚴立場支持安樂死，但後續因違憲遭取消；事後當地精神科醫師針對想進行安樂死的人做調查，發現牠們當中不少患有「失志症候群」，因活在長期慢性壓力下，失去生活目標和意義感，即使可以感到快樂卻沒有希望，但若給予適當諮商、輔導，可以改變。

「對老年人來說，年老就是一個不會改變的長期壓力」，方俊凱說，有些老人可能覺得曾經滄海難為水，或因為看到同輩死亡而很多感觸，若有這樣的情況，建議可以正視面對自己的善終議題，到附近醫療院所洽談預立醫療諮商。

「老人家怕死是怕死得很痛苦」，方俊凱說，研究發現，一個人的善終不是最後死得如何，而是能不能放心的度過最後的餘生，因此先做好預立醫療遺囑、預立遺囑、殯葬自主，把身後事都確認、安排好，不論幾週、幾個月到幾年，都可以放心度過最後的生活，不用做出令人遺憾的事情。（編輯：吳協昌）1131204

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。